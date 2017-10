3 SHARES Deel Tweet

Gehoorschade bij motorrijders

In reclamespotjes bromt een sombere mannenstem dat je al na zeven minuten motorrijden zonder gehoorbescherming permantente gehoorschade kan oplopen. Dat verhaal past binnen de bangmakerij waardoor moderne motorrijders er nu vaak uitzien als fluo lollies. Om nog maar niet te spreken over alle electronica die zo’n moderne motor aan boord heeft om zijn blijkbaar incompetente berijder constant het leven te redden.

Overigens blijven er wel een paar dingen overeind wanneer je de angst aanpraterij er af schilt. Na een slechts door tankstops onderbroken rit uit Italië had ik twee dagen lang een hinderlijke fluittoon in mij linker oor. Daar uit leerde ik dat het niet slim is om in één ruk uit Italië naar Gelderland te blazen.

Na veertig jaar motor rijden

Na veertig jaar motorrijden, waarvan ik er de eerste twintig zowat op de motor woonde, besloot ik mijn gehoor eens te laten testen. Het resultaat was dat er een dipje omstreeks de 4.000 Herz zichtbaar was. En dat is de frequentie die door wind- en mechanisch geruis wordt aangestuurd. Maar: De vermindering in gehoorscherpte was er eentje die feitelijk binnen de normale spreiding voor mijn leeftijd paste. Omdat al die gehoortests gratis worden aangeboden vroeg ik twee bevriende motorrijders hun gehoor ook eens te laten checken. De ene is al eeuwenlang een met het veiligheidsdenken doordrenkt BMW rijder, de andere rommelt er gewoon lustig op los. De BMW piloot rijdt al vijftien+ jaar met gehoorbescherming. De andere woont al jaren in een goed ingedragen jethelm.

De resultaten van de oortesterij lieten voorbeeldige waardes bij de BMW rijder. En vrij normale waardes bij de andere motorrijder zien.

Grappig was wel dat we in het hele traject niet hadden verteld dat we motorrijders waren. Toen we, nieuwsgierig geworden, wat tests gingen shoppen onder vermelding dat we al lang motorfiets reden, werd de duiding van de grafiekjes in een aantal gevallen helderder: “Ja, dat komt door het motorrijden”.

De hardware getest

Natuurlijk hebben we intussen ook de hardware geprobeerd: oordoppen, of otoplastieken*. Nou ja: de BMW rijder heeft van die aangemeten geluidsdempertjes met een duidelijk op frequentie gerichte filtertechniek. De rest van ons hield het op simpeler geluidsdemping.

Buiten het gepruts om dingen in je hoofd te proppen blijkt dat het motorrijden met gehoorbescherming rustiger wordt. Dus vanaf nu stop ik voor de wat langere ritten ook een stel van die pluggen in mijn oren. Als ik het niet vergeet. Want dingen vergeten, dat is ook zo’n dingetje.

*Otoplastieken zijn op maat gemaakte gehoorbeschermers met één of meerdere filters. Elk paar otoplastieken is uniek, omdat ze zijn afgestemd op de individuele omstandigheden van de gebruiker. Het verschil met oordoppen is dat oordoppen een universele uitvoering hebben, die zich vanzelf vormen naar de gehoorgangen. Dat terwijl otoplastieken altijd op maat worden gemaakt, zodat ze de gehoorgang precies afsluiten. Daarnaast gaan otoplastieken een lange(re) tijd mee, namelijk ongeveer twee tot drie jaar.

