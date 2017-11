Gebruikte typebenaming

Er zijn van die momenten dan kun je als klassiekerliefhebber mijmeren over typebenaming. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u in de file achter een Seat Toledo staat. Die werd in 1991 geïntroduceerd. Waar bent u – in de autowereld althans – die naam al eens eerder tegengekomen?

Dan valt het kwartje, bij de Triumph, de Toledo die in 1970 het levenslicht zag… Overigens is dat eigenlijk een wonderlijk wagentje waar onder de streep eigenlijk niets negatiefs over is te melden. Als fabrikant neem je een voorwielaandrijver uit je productielijn, maak daar dan een achterwielaandrijver van, neem het front van een andere auto van de productielijn en stop daar andere koplampen in en je hebt voor relatief weinig geld ‘iets nieuws’… Zo’n Toledo zult u anno heden – helaas – zeer zelden of nooit meer tegenkomen op straat. In liefhebberskringen is de animo voor zo’n ding helemaal nul. Eigenlijk wel een beetje jammer?!

In de volgende file staat u dan ineens achter een Kia Rio. Ook dat zal bellen (zachtjes) doen rinkelen? Die typebenaming werd in 1975 toegepast op de Panther Rio, een super-de-luxe automobiel op basis van de Triumph Dolomite. Een auto die in ons land relatief onbekend is, want die werden in Nederland niet geleverd. In Groot-Brittannië mondjesmaat en gedoemd om te mislukken. Zo’n apparaat was meer dan 20 procent duurder dan de duurste Jaguar V12… Hoe gek moet je zijn om als fabrikant daar ‘toekomst’ in te zien… ?

En dan komt u op een klassiekerbeurs ineens een Humber Imperial tegen. Op straat zag je die vroeger héél af en toe en die zie je nu helemaal niet (meer). De aanduiding werd door Humber voor het eerst in 1939 gebruikt, ’n jaar voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog. In 1964 herbeleefde het type – het edele merk was inmiddels onderdeel van de Rootes Group geworden, zijn rentree. De allerduurste uitvoering van Humber. In 1967 viel het doek definitief. Imperial, dat associeert u ook direct met Chrysler, misschien het model uit 1990? De Amerikaanse automobielfabrikant kon in 1926 al een Imperial leveren. Daarna nog een keer in 1954. En zo zijn er nog wel enkele typenamen die aan een tweede leven begonnen. Denk daarbij eens aan de Ford Escort… In tegenstelling tot wat velen denken, gebruikte Ford die al in de jaren vijftig voor een stationcar op basis van de Standard (de goedkoopste uitvoering, de 2-deurs Anglia en de 4-deurs Prefect…