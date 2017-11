Franeker Oldtimer en Schepenfestival en andere evenementen

Nadat in 2016 een streep werd gezet door het Franeker Oldtimer en Schepenfestival werd gevreesd voor de toekomst van het evenement. Gelukkig besloot de organisatie om de schouders onder het festival te houden. Het heeft ertoe geleid dat de speciale gebeurtenis in de Friese Elfstedenstad dit jaar doorgaat. Komend weekend, op 15 en 16 juli is het feest in Franeker. Want de organisatie heeft een programma samengesteld om U tegen te zeggen.

Het centrale thema tijdens het derde Oldtimer & Schepen Festival op 15 en 16 juli is de periode tot 1918. In het kader daarvan worden er twee Horse Power Runs voor auto’s en motorfietsen georganiseerd, elke dag één vanaf 11 uur. Op de eerste dag zal de race Noord West Friesland aandoen. Op zondag wordt het Zuid Westelijke deel van de provincie doorkruist. De organisatie heeft voor stalling van het erfgoed en overnachting van de deelnemers gezorgd. Het festival combineert, zoals de naam al aangeeft, de liefhebberij voor historische auto’s en boten.

Oldtimers, antieke schepen, motoren, brommers

Vele antieke schepen zullen de grachten rondom Franeker vullen. In het centrum vinden de bezoekers de oldtimers en klassiekers. Er worden ook veel motoren en bromfietsen verwacht. Ook diverse musea voor auto’s en schepen zullen deelnemen. Er is een onderdelenmarkt en braderie, met veel muziek en diverse demonstraties. Men kan meevaren met de oudste nog varende stoomsleper “Maarten” en terugrijden met een oude Sauer bus. Het is allemaal mogelijk, niet in de laatste plaats dankzij een aantal deelnemende clubs.

Veelomvattend festijn

Het festijn is bijzonder veelomvattend, en de historische binnenstad van Franeker- staat twee dagen echt volledig in het teken van prachtig historisch erfgoed. U doet er dan ook goed aan om op één van de twee dagen even een kijkje te gaan nemen en gelijk de schoonheid van één van de mooiste Friese elf steden tot u te nemen. Meer informatie over het programma én het event vindt u hier.

Natuurlijk zijn er meerdere evenementen in binnen- en buitenland. In het Duitse Wolfsburg vindt het Golf 1 treffen plaats. En wie waarde hecht aan het boerenleven in zijn klassieke vorm, doet er goed aan om de 29-ste Westerbeekse Oogstdag “De Twisse Dorsers” te gaan bezoeken. En Classic Park in Boxtel heeft ook voor dit weekend weer een thema samengesteld. Op zondag kunnen autoliefhebbers daar terecht voor Classic Park Tribute, een fraai podium om de liefde en de passie voor de auto te delen.

