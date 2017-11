Folders verzamelen. Ook een passie

Folders verzamelen

Folders zijn er al sinds het jaar kruik. Fabrikanten en of leveranciers trachtten hun waar ermee onder de aandacht van mogelijke klanten te brengen. En dat onder de aandacht brengen deden ze natuurlijk het liefst zo positief mogelijk.

In de vijftiger jaren werd op Amerikaanse autofolders het indrukwekkende formaat nog indrukwekkender gemaakt door de erbij afgebeelde personen kleiner dan in werkelijkheid af te beelden.

Folders zijn er ook weer in tientallen soorten en ondersoorten. Je kunt ze sparen op merk, op type, op kleur. Ga maar door.

Maar je kunt ook interesse hebben in de aloude marketing wijsheid ‘sex sells’. Het verzamelen van gecombineerde schoonheden kan gewoon een erg leuke bezigheid zijn.

De folders zijn natuurlijk te k0op op beurzen. Maar het inmiddels onoverkomelijke Internet is ook een bron.

De hard core verzamelaars gaan daarbij natuurlijk voor ongeschonden exemplaren

Perforatorgaatjes zijn daarbij een duidelijke ‘no go’. Dealerstempels kunnen daarentegen wel gewaardeerd worden. Maar bij folders is het tegenwoordig zo actuele ‘patina’ geen dingetje. Die zijn gewoon oud papier.

We hebben een verhaal:

Poster

Op de beurs stond een standhouder met een heel mooie Laverda fabrieksposter. Er stond een dromerig kijkende man voor. Naar de man stond iets sacherijnig dat doorgaans wordt aangeduid met ‘het vrouw’. De man bleek in gelukkiger tijden Laverdist te zijn geweest. De standhouder bleek een aardig mens te zijn. “Hij kost zeventig, maar jij mag hem hebben voor veertig”. De ex Laverdist straalde als een 100 Watts lamp. Hij draaide zich naar het vrouw en vroeg om de huishoudknip. Het vrouw viel luidkeels uit. Dat het al duur genoeg was om met hem naar die motorbeurs te moeten. De man trok zijn hoofd wat tussen de schouders en kromde de rug. Vanaf links stak iemand een vereelte hand naar de balie en legde daar veertig euro neer. De onbekende sprak: “Kijk, dan koop ik hem voor je, maar dan moet je ons allemaal beloven dat je haar op de eerste de beste parkeerplaats aan een boom bindt en d’r nooit meer op haalt.”

Overruled

Het vrouw draaide zich verbijsterd naar haar haar man: “Hoor je wat die vent zegt?” gilde ze. Misschien voor het eerst in hun leven hadden de echtelieden oogcontact. De man sloeg zijn ogen niet neer. Hij rechtte zijn rug. Zei: “Die meneer heeft gelijk. Je moet je bek houden en mij mijn geld geven.” Het werd oorverdovend stil om het standje. Doodstil. De ex Laverdist bleef zijn vrouw strak aankijken. Ze sloeg haar ogen als eerste neer. Pakte de portefeuille uit de tas en overhandigde die in stilte. De ex Laverdist telde vijftig euro uit en zei: “Zo delen we het verschil.” Hij stak zijn onverwachte bondgenoot een hand toe en zei: “Je hebt een pils van me tegoed. Ga je mee?” De knoestige motorliefhebber knikte bevestigend. Eelko en zijn redder liepen rustig maar vastbesloten weg naar het tapeiland. Het vrouw bulkte: “En ik dan?” Iedereen hoorde haar. Maar niemand luisterde er meer naar haar. Ze bleef bij het stalletje staan. Het hoofd en de schouders naar voren gebogen. Alleen.