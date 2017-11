Fiat Topolino uit 1938

De cabrioletversie van de Fiat Topolino met koetswerk van de Duitse firma Weinsberg wordt door liefhebbers gezien als het meest bijzondere op Topolino gebied. Terecht, want zo’n wagentje is anno heden behoorlijk zeldzaam. Nog véél zeldzamer is de Topolino met koetswerk van Smith. Daar zijn er ooit een handvol van gemaakt en verkocht als Fiat Topolino Smith Special. Het hierbij afgebeelde exemplaar lijkt het enige exemplaar dat de tand des tijds heeft doorstaan. Is echter – getuige het erbij behorende boek – volledig gerestaureerd. Het kleine ding dateert van 1938. In die vooroorlogse jaren werden die autootjes gebouwd door Sydney Smith Garages in Purley Way, Graafschap Surrey. Als accessoire kon ook een aluminium carterpan met een grotere inhoud worden aangeschaft en die zit er (nog steeds) onder. Echt een snoepje!