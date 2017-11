Fiat 8V Demon Rouge. Oogstrelend ontwerp van Michelotti. Gebouwd door Vignale.

Kort geleden las u een verslag over ons bezoek aan het Nationaal Automuseum in Turijn. In het museum stuitten wij onder anderen op een auto met een Nederlands tintje: de Fiat 8V Demon Rouge. “Hé”, zult u zeggen, “wat is dat Nederlandse tintje dan?” Dat zit hem in het feit dat de auto door het Louwman Museum in bruikleen is gegeven aan het Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Wij staan stil bij deze prachtig ontworpen Rode Duivel, die zijn techniek deelt met een illuster historisch model van Fiat.

De basis van het samenspan van Michelotti en Vignale is de Fiat 8V. Een auto, die 114 keer werd gebouwd en als basis diende voor meerdere thema’s. De auto, voorzien van een onderstel met onafhankelijk opgehangen wielen, kreeg de Fiat Tipo 104 motor aangemeten. Die krachtbron beschikte over een inhoud van 1.997 cc. Het volume was verdeeld over 8 cilinders die in een 70 graden V-hoek werden opgesteld. Het vermogen werd van 1952 tot 1954 enkele malen aangescherpt. Aanvankelijk genereerde de krachtbron (met twee Weber 36 DCF 3 carburateurs) 105 PK. Later werden modificaties toegepast (zoals een andere nokkenastiming) en dat resulteerde uiteindelijk in een vermogen dat toenam tot 127 PK. De Tipo 104 krachtbron stelde de Fiat 8V modellen in staat om naar jaren vijftig begrippen tot astronomische prestaties te komen.

Kenmerkende ontwerpdetails

Het Fiat 8V concept van Fiat’s Reparto Carrozzerie Speciali verleidde grote ontwerphuizen als Zagato en Ghia tot het smeden van alternatieven. Ook Michelotti ontwierp een prachtige creatie, die door Vignale werd gebouwd. Dat was de Demon Rouge, die in 1953 tijdens de Autoshow van Turijn aan het publiek werd getoond. Het ontwerp viel op door de toepassing van de halfronde achterruit, die onder een doorlopende daklijn werd geplaatst. Ook de plaatsing van deurgrepen in de achterste dak stijlen, een grille met geïntegreerde koplampen, het ontbreken van de bumpers, de plaatsing van de panoramische voorruit en de toepassing van een plexiglas dak waren duidelijke kenmerken van dit bijzondere ontwerp, evenals de prachtig vormgegeven sierstrips op de flanken. De zwart-rode kleurstelling maakte de creatie passend af.

In de prijzen

Michelotti’s kunstwerk won in 1955 de Coppa Campione d’Italia. Ook in Nederland viel het ontwerp tijdens een concours d’elegance in de prijzen. In 2004 was de Fiat 8V Demon Rouge de “Best of Show” in Apeldoorn, dat tegenwoordig één keer per jaar als prestigieus en episch centrum van de klassiekerwereld wordt gezien.

Eén van de mooiste in Turijn

Wij zagen de Fiat 8V Demon Rouge in een échte autostad. En binnen zijn natuurlijke habitat waren wij volkomen onder de indruk van deze schoonheid, die slechts drie keer werd gebouwd. Wij verklappen nog niet of de Demon Rouge onze “Best of Show” in het Museo Nazionale dell’Automobile di Torino was. Maar wij delen wél alvast met u dat deze fascinerende creatie een plekje in onze Top vijf van Turijn veroverde. En die selectie publiceren wij in één van de komende Auto Motor Klassiek uitgaven.