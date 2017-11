De Fiat 124 Spider. Historisch meesterwerk van Pininfarina.

Fiat heeft alweer twee jaar geleden in Los Angeles het doek van de nieuwe Fiat 124 Spider afgetrokken. De van oudsher Italiaanse fabrikant laat hiermee een typenaam met een rijke historie herleven. De nieuweling is voorzien van de nodige historische Spider kenmerken. Wij beschrijven echter niet de aankondiging van de nieuweling, maar de geschiedenis van de oer-Spider, die zijn entree maakte als Sport Spider.



Fiat 124 Sport Spider. Het origineel uit 1966.

In november 1966- niet lang na de introductie van de Fiat 124 Sedan- lanceerde Fiat de Spiderversie van deze 124. Pininfarina tekende voor de ontwikkeling en de productie welke over een met 14 cm ingekort chassis van de genoemde Fiat 124 Sedan beschikte. Het design van de Fiat 124 Sport Spider was krachtig en spraakmakend. Kenners noemen de Fiat 124 Sport Spider één van Pininfarina’s beste en meest succesvolle ontwerpen. Het is altijd een begeerde auto gebleven. Zeker de Europese versies- zoals de debutant met de 1.438cc motor- zijn gewilde en zeldzame objecten. Ook de op de 124 Sport Spider gebaseerde Abarth 124 Rally- eigenlijk te bruut voor straatgebruik- mag zich in een grote exclusiviteit en belangstelling heugen.

Evolutie

In 1970 kreeg de Sport Spider- nadat in 1969 de eerste cosmetische wijzigingen al waren doorgevoerd- de 1608 cc motor uit de Fiat 125, maar dan met een vermogen van 110 PK. De krachtbron- leverbaar naast de 1438 cc- ademde door 2 dubbele Weber IDF-40 carburateurs en bezorgde de Spider een top van 185 kilometer per uur. Van buiten was de 124 Sport Spider met grotere motor herkenbaar aan de twee bubbels op de motorkap: ze waren bedoeld om ruimte te bieden aan de krachtbron met hoge opbouw. In augustus 1972 voorzag Fiat de Sport Spider van de nieuwe – en langer geconstrueerde- motor uit de 132. Deze had een cilinderinhoud van 1592cc. Een jaar later kreeg deze gezelschap van de grotere 1756 cc, welke 118 PK leverde. Ze werden voorzien van één dubbele Weber carburateur.

Vertrek uit Europa, naamswijziging

In de Verenigde Staten was Fiat 124 Sport Spider zo succesvol dat Fiat vanaf 1975 de auto exclusief voor Noord Amerika ging produceren, en wel met de 1756 cc krachtbron. Deze Fiat 124 -variant behield tot en met 1978 de naam Sport Spider. In 1979 werd de auto omgedoopt tot Spider 2000. Die typeaanduiding verwees onder meer naar zijn nieuwe motor met een cilinderinhoud van 1.995 cc. In 1981 verscheen in Amerika- als resultaat van de samenwerking tussen Fiat en Legend Industries- ook een geblazen versie. Tegen het eind van 1981 nam Pininfarina –de feitelijke grondlegger- het gehele productieproces van de auto over. In die jaren werd de auto werd ook weer in Europa leverbaar. In de herfst van 1982 nam Fiat de 124 Spider uit het programma. Het legendarische ontwerp bleef overigens gewoon in productie. Hij vervolgde in Europa zijn loopbaan als Pininfarina Spidereuropa. In Amerika heette hij Pininfarina Azzura. De Amerikaanse versie was standaard voorzien van lederen interieurbekleding, een stereoradio-cassettespeler en elektrisch bedienbare zijruiten.

Speciale versie: Spidereuropa Volumex

In 1983 werd er zelfs nog een speciale- in een gelimiteerde oplage van 500 stuks gebouwde- Spidereuropa Volumex gelanceerd. De 2-liter motor werd voorzien van een Rootes-compressor. Die aanpassing resulteerde in een vermogen van 135 PK en een topsnelheid van 190 kilometer per uur. Na bijna 200.000 Spiders kwam in 1985 de productie van de oorspronkelijke Fiat 124 Spider ten einde.

Nog 8.000 geregistreerde Spiders in VS, in Europa ook populair

Het merendeel van alle gebouwde Spiders (zowel onder de naam “Fiat” als “Pininfarina” werd in de Verenigde Staten verkocht: meer dan 170.000 exemplaren vonden tussen 1968 en 1985 hun weg er naar toe.Er zijn volgens Fiat in de VS nog ongeveer 8.000 geregistreerde exemplaren. Maar ook in Europa mag de karaktervolle, krachtig getekende en geliefde klassieker zich nog altijd in een betekenisvolle belangstelling mag verheugen. Diverse exemplaren worden weer teruggehaald naar ons continent. Dat is niet voor niets, aangezien de cosmetische en technische eigenschappen in onze ogen een mooie harmonie aanbrengen tussen sportiviteit, flair en soliditeit.

Binnenkort: de Abarth 124 Rally