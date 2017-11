De familie Zapp, de Graham Paige en de wereld als thuisbasis

Wij keren terug naar de derde editie van CLASSICSNL. Naast tal van mooie klassiekers en aanverwante zaken was er nóg een attractie, waar het publiek maar niet uitgepraat over raakte: de aanwezigheid van Candelaria en Herman Zapp, die al zeventien jaar lang een wereldreis maken met een Graham Paige Model 610 uit 1928. Zij legden dik 350.000 kilometer af, bezochten meer dan 80 landen op alle bewoonde continenten, én brachten onderweg vier kinderen ter wereld.

Candelaria en Herman kennen elkaar al vanuit de vroege jeugd, werden elkaars beste vrienden en later ook verliefd op elkaar. Het was de basis van een onwaarschijnlijk verhaal. “Spark your dream”, heet het avontuur dat op 25 januari 2000 van start ging en waar aanvankelijk een half jaar voor werd uitgetrokken. Het echtpaar Zapp besloot, nadat zes maanden waren verstreken en Alaska was bereikt, om de reis voor onbepaalde tijd te verlengen. De Argentijnen reisden inmiddels de hele wereld over. Ook in Leeuwarden waren Candelaria en Herman Zapp bereid, een inkijkje te geven in de avonturen én de praktische zaken.

Veel hulp wereldwijd, ook in benarde situaties

“Inmiddels zijn wij over de hele wereld bekend en waar wij ook komen: overal willen mensen ons graag ontvangen. Wij krijgen slaapplaatsen aangeboden, eten, medische zorg en om de auto nog meer kilometers te laten maken staan monteurs en onderdelenleveranciers ons overal ten dienste om de Graham Paige in bedrijf te houden. Mensen helpen ons graag, want zij willen graag een onderdeel zijn van onze droom. Daarnaast zijn wij vaak beschermd in gevaarlijke gebieden, zoals aan de Turks-Syrische grens. En over gevaar gesproken: het avontuur kreeg voor ons bijvoorbeeld extra lading als wij oog in oog staan met een olifantenjong en de moeder. Ook dat zijn spannende momenten.

Een aangename verrassing van Cats Old Car Factory

Geloof het of niet: op het moment dat Candelaria Zapp ons bij praat over de hulpvaardigheid van de wereldburger, zorgt de familie Cats van Cats Old Car Factory voor een aangename onderbreking van het interview. Zij hebben een motor van een Graham Paige in de opstallen. De krachtbron wordt- tot grote vreugde van Candelaria en Herman- door Cats geschonken. Een buitengewoon sympathieke geste, waarmee de levensduur van de Graham Paige voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Mazda ketting, Toyota onderdelen

Herman Zapp vertelt ons, dat een verse motor geen overbodige luxe is. “De krachtbron is op dit moment een bonte mix. Een voorbeeld? De ketting is van een Mazda, en er zijn inmiddels ook Toyota gemonteerd. Het werkt allemaal, maar de vraag is: hoe lang nog?” Feit is dat de Graham Paige nóóit zal wijken van de zijde van de familie. “Wij kochten hem in 1999 op gevoel en hij is een onderdeel geworden van ons leven”, vertellen Herman en Candelaria, die de Amerikaan uit 1928 voorzagen van een daktent, een reiskoffer, voldoende zitruimte én tal van verwijzingen naar de pleisterplaatsen die het zeventien jaar durende avontuur intekenden.

Het beste onderwijs ter wereld

De Graham is ook de basis voor het onderwijs, dat de kinderen van Candelaria Zapp krijgen. “Overal ter wereld vragen belangstellenden ons, hoe wij dat doen. Wij hebben contact met onderwijsinstellingen in Argentinië, en geven de kinderen zelf les met materiaal, dat wij digitaal krijgen toegestuurd. Iedere twee maanden moeten de kinderen een proeve van bekwaamheid afleggen”, zo zegt de vrouw des huizes, Candelaria Zapp. Echt- en reisgenoot Herman vult aan. “Onze kinderen krijgen onderwijs over de hele wereld, leren heel veel culturen, gebruiken, vriendjes en vriendinnetjes kennen en komen in heel veel landen. Het is de mooiste vorm van onderwijs die wij onze kinderen kunnen geven.”

“Iedere wereldburger bouwt mee aan onze droom”

De familie Zapp realiseert het avontuur niet alleen door de hulp van anderen. Candelaria en Herman Zapp schreven ook een boek over de bijzondere expeditie. Spark your dream is inmiddels in meerdere oplagen verschenen en vormt, naast hulp in natura en donaties, de belangrijkste bron van inkomsten voor de familie, die handig aan haar bekendheid werkt. Zij heeft veel baat bij de moderne (digitale) communicatievormen, zet deze slim in, en zorgt daarmee op een aansprekende wijze voor de promotie van de bijzondere exhibitie. “Wij doen dat om onze inkomsten op peil te houden én om belangstellenden deelgenoot te laten zijn van de reis. Iedere wereldburger die wij ontmoeten bouwt mee aan onze droom”, aldus Candelaria Zapp, die met haar gezin ook de Paus en Barcelona sterspeler Lionel Messi ontmoette.

“Argentinië is onze basis, de wereld is ons thuis”

De wereldreis bevindt zich mogelijk in haar laatste fase. “Wij gaan nog naar België (waar de familie op 17 november onder meer Interclassics Brussels opent)en via Zwitserland naar Zuid-Europa. Wij steken dan over naar Marokko en de Canarische Eilanden en vandaaruit zullen wij naar Zuid-Amerika reizen. Via Suriname keren wij terug naar Argentinië en gaan wij bouwen aan een volgende fase in ons leven. Terug naar onze roots dus, maar dat kan ook een vertrekpunt zijn voor een nieuw hoofdstuk. Want de wereld is ons thuis”, zo besluit Candelaria Zapp het fijne gesprek.

Deze boeiende mensen delen hun fantastische avontuur ook via hun eigen website: www.sparkyourdream.net.