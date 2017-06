De eerste MPV’s: Chrysler Voyagers en Renault Espaces.

De Chrysler Voyager en de Renault Espace. De eerste generatie MPV’s.

De Chrysler (Grand) Voyager is een van de eerste MPV’s . Chrysler introduceerde in 1984 het model onder de naam Dodge Caravan in de USA. De auto werd ook als Plymouth verkocht.

Dit eerste model, de vierkante Voyager, werd in 1988 in Europa ingevoerd als Chrysler Voyager en werd een groot succes. Niet alleen als MPV, maar ook als grijs kenteken auto zonder zij ruiten. In 1991 verscheen de tweede generatie. In 1996 kwam de derde generatie die aanzienlijk ronder was vormgegeven dan het oude vierkante model. In 2001 verscheen de vierde generatie die in 2004 een facelift onderging. In 2007 verscheen de vijfde generatie. De Voyager wasleverbaar met een vier- of zescilinder benzine- en een dieselmotor, en werd uitsluitend met automaat geleverd.

En van de eerste generatie zijn er nog maar bar weinig over.

Dat zelfde geldt voor het feitelijk nabije familielid van die Chrysler: De Renault Espace.

De Britse Fergus Pollockwerkte voor Chrysler UK en was bij de geboorte van de Voyager op Chrysler’s hoofdkwartier. Hij was enorm onder de indruk van het concept en toen hij terugkeerde naar Engeland ontwierp hij samenmet Matra ook een zevenzitter. Daarbij ging hij uit van onderdelen van Simca’s 1307. Het project was voor Matra de beoogde opvolger van de Matra Rancho. Toen Chryslers Europe’s avontuur eindigde in de verkoop er van aan PSA ging. Pollock naar Citroën . Het werk aan het project werd voortgezet door Matra’s huisontwerper Antoine Volanis.

Peugeot past

Peugeot had indertijd financiële problemen, en zag geen toekomst in het project P18. Dit bleek een stevige inschattingsfout. Matra sloot op 15 december 1982 een samenwerkingsovereenkomst met Renault Uit deze samenwerking ontstond op basis van de R18 het prototype P23, van waaruit de eerste Europese MPV, de Renault Espace werd ontwikkeld. Renault verbeterde het ontwerp, nam de marketing en de verkoop in handen, en leverde de aandrijflijn. Matra had de verantwoordelijkheid voor de productie en de ontwikkeling.

Renault stapt in

Bij Renault dacht men dat de Espace een nicheproduct voor zonderlingen zou zijn. De bouw werd daarom, door de verwachte geringe aantallen, uitbesteed aan de oorspronkelijke ontwikkelaar Matra Automobiles, die ook over de benodigde specialistische productiefaciliteiten beschikte. De revolutionaire Renault kreeg een koetswerk van glasvezel en, net als de Matra Murena, een gegalvaniseerd chassis. De productie van de Murena bij Matra moest overigens gestaakt worden om plaats te maken voor de productie van de Espace,

De eerste Espace

In april 1984 werd de eerste Espace aan de pers getoond en in juli 1984 startte de verkoop. In eerste instantie was de Espace alleen leverbaar met een 2 liter 110 pk benzinemotor; eind 1984 kwam daar een 88 pk turbodiesel bij.

In het begin kwam de verkoop niet van de grond, omdat het publiek moest wennen aan het bijzondere ontwerp. In het eerste jaar werden er maar net een paar meer dan 2.700 stuks verkocht. In 1985 stegen de verkopen echter sterk. Vanaf 1987 moest de Renault-Alpine-fabriek bijspringen om aan de vraag te voldoen. In 1988 kreeg het model een facelift, waarbij de meeste Simca-onderdelen en enkele typische Simca-ontwerpkenmerken, waaronder de naar voren toe schuin aflopende koplampen, werden vervangen door vervangende delen uit Renaults magazijnen Renault-. In 1991 waren uiteindelijk 182.000 Espaces verkocht waarmee de eerste MPV’s op de Europese markt hun plek hadden veroverd.

En ook van die heel vroege Espaces zie je er niet veel meer.

Toch jammer…