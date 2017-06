Bron: De Limburger

Door: Jack Martens

Een mislukte overval

Ruud Linders, eigenaar van Linders Motoren reisde vorige week vrijdag naar Rotterdam Linders: “Ik had een bod gedaan van 8500 euro op een motor. Verkoper ging akkoord. Ik maakte direct een afspraak om ‘m op te halen. Ter plaatse zou ik contant betalen.”

Mooie deal

“Ik kwam daar aan bij een of ander appartementencomplex. Ik zag de naam van de klant op de brievenbus staan en liep naar boven. Halverwege het trappenhuis kwam ik een jongen tegen. Ik groette ‘m nog, waarop hij me direct bij de keel greep.”

“Hij duwde een zwart metalen ding in mijn nek . In eerste instantie dacht ik aan een pistool. Hij wilde mijn geld . In gaf mijn portemonnee. Daar zat een paar honderd euro in. De envelop met het aankoopbedraag zat in mijn andere zak. Hij haalde het geld uit de portemonnee, maar wist natuurlijk dat ik nog meer bij me had. Daardoor werd zijn toon dreigender.”

Geknepen

Toen Linders in de gaten kreeg dat de overvaller niet een pistool, maar een taser in zijn nek duwde, ging hij de confrontatie aan. “Ik sloeg ‘m vol op zijn gezicht. Hij ging er vervolgens vandoor. Ik erachteraan. Kleine kilometer later had ik ‘m. Ik was zo kwaad. Heb ‘m bijna het licht uit de ogen geknepen.”

Linders hield de overvaller stevig in de houdgreep met zijn ene hand, met de ander belde hij de politie. In de tussentijd maakte hij ook nog een video van de man. “Mocht hij wegkomen, dan had ik ‘m in ieder geval wel op beeld.” Uiteindelijk was de politie snel ter plaatse en rekende de man in. Linders keerde huiswaarts met wat schrammen links en rechts en zonder motor. “Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. “Ik heb mijn geld en hij mooi wa slaag gehad”, aldus de Brabander.

We weten niet of Ruud Linders ook in klassiekers doet. Maar zo’n man verdient een hoop klanten.

En mooi dat De Limburger aandacht aan deze zaak gaf. Wij zouden zeggen: Neem een abonnement op die krant!

http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170616_00042016/motorhandelaar-ruud-is-niet-bang-en-overmeestert-gewapende-overvaller

En u? Ga uit van het goede in de mens. Maar wees gepast voorzichtig. Ga altijd met twee man op pad. En laat de andere het geld bij zich houden.