Echt bijzonder: Museum Pakhuis Koophandel in Leeuwarden

Jarenlang viel het onder de noemer “Het best bewaarde geheim van Leeuwarden”. Wij hebben het over het over ’t Andere Museum van Oldtimer tot Kant, of liever gezegd: het Museum Pakhuis Koophandel. Wij waren eindelijk in de gelegenheid om een lang gekoesterde belofte in te lossen en namen een kijkje. Om vervolgens te constateren dat daar, aan de Oostersingel 8 in Leeuwarden, achter de pakhuisgevel met het opschrift Museum een ware schatkamer boordevol bijzondere attributen en verhalen bevindt. Wij verklappen alvast: we waren volkomen onder de indruk.

Het onlangs uitgebreide museum kent een grote collectie vooroorlogse oldtimers, die binnen een knusse setting zijn opgesteld. De meest recente aanwinst is een Baker Queen Victoria uit 1907, de aartsvader van de elektrische auto én het enige exemplaar in Nederland. Bijzonder is dat de originele laadpaal óók nog bij de auto aanwezig is.

Eerste dodelijk ongeval in Nederland

Verder valt ons oog op de eerste auto, waarmee in Nederland een dodelijk ongeluk werd veroorzaakt. Het gebeurde op de Cauberg, en wel aan het begin van de vorige eeuw. De Peugeot Typ 56 uit 1903 stoof van de Cauberg en de remmen bleken op de steile helling te zwak om de Franse cabriolet tot stoppen te brengen. De chauffeur wilde de auto door de poort van Valkenburg manoeuvreren. Die poging slaagde niet. De Peugeot sloeg om en dat werd één van de opzittenden, de heer Asbeck, fataal. Eigenaar én museum oprichter Marchienes Geersing reed nog niet zo lang geleden diezelfde rit. “En wij kunnen u vertellen: dat was een spannende aangelegenheid met enig risico.” De eigenaar en de auto volbrachten het avontuur wél met goed gevolg.

Goggomobil en eerste Chrysler in Europa

Zo zijn er nog meer bijzondere oldtimers. De eerste Chrysler in Europa geniet in Leeuwarden van zijn pensioen. En vlak na de ingang staat een Goggomobil, die van 1959 tot 1962 een heel lange trip volbracht. Vegter van Slooten en zijn vriendin Diny reden met het icoontje uit Dingolfing van Groningen naar Kaapstad, en weer terug naar Groningen. “Dit is de enige auto in onze collectie die niet in ons eigendom is”, zo vertelt Marchienes Geersing. “Nog altijd zijn de rallyhelden van toen de eigenaren van nu.”

James Bond

Wij noemen nog een paar bijzondere auto’s. Wat dacht u van de Singer Le Mans, waar de échte James Bond- spion Merlin Minshall- de rally van Monte Carlo mee reed? Of een exemplaar van de DAF 32 S, die speciaal voor rally-doeleinden werd geconstrueerd én waar nog slechts drie exemplaren van in Nederland bekend zijn. En de Citroën C2, die de hoofdrol speelde in de speelfilm “Help de Dokter Verzuipt”? Het zijn allen auto’s met een uniek verhaal, en zij maken onderdeel uit van een groter geheel waaruit onder meer een voorliefde voor het vaderlandse DAF blijkt.

Ook andere historische pronkstukken in museum

Het leuke van dit museum is de diversiteit. Want ook voor een collectie prachtige ouderwetse (en voornamelijk Nederlandse) radio’s, Meccano, oude foto-en filmapparatuur, een grote modelspoorbaan met treinen van LGB en veel aandacht voor kant en textiel draaien de verantwoordelijken voor dit echt unieke museum de hand niet om. Het huisvest een mooie mix van vaste- en tijdelijke tentoonstellingen die aansluiten op de museumthema’s. Er is een heerlijk ouderwets ingerichte horecaruimte. Verder valt de Maria Louise kamer op, een stijlkamer die in 18e eeuwse sferen is ingericht.

Secret stories ontsluierd

Waar het museum jarenlang het best bewaarde geheim van Leeuwarden was, daar wil Jan Kees Geersing, zoon van de oprichter, steeds meer secret stories ontsluieren. “Wij hebben natuurlijk al de permanente tentoonstellingen, die wij aanvullen met tijdelijke exposities. Op dit moment houden wij bijvoorbeeld de tentoonstelling Mata Hari, Lady of Fashion. Mata Hari werd in Leeuwarden geboren, wij vonden het ook om die reden heel belangrijk om een expositie aan haar te weiden.”

“Duurzaamheid en techniek”

Geersing junior vervolgt. “Maar wij gaan ook inspelen op het thema duurzaamheid, en zullen ook de historische waarde van techniek en fossiele brandstoffen in een thema gaan gieten. En in het najaar stellen wij de geschiedenis van Ford centraal. Ook de diverse arrangementen zijn belangrijk voor ons.”

Komt dat zien

Wij zeggen: komt dat zien. Van 1 april tot en met 30 december is het museum van woensdag tot en met zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur geopend. Van 1 januari tot 1 april is het op zondag open, ook tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De entree? Die bedraagt €5,–U kunt deze alleen contant betalen, dus neem munt- of papiergeld mee. Net als vroeger. Maar u kunt- zoals gezegd- ook kiezen uit één van de arrangementen. Die zijn te boeken vanaf €7,50 per persoon.

Meer info vindt u op de website van het museum: www.museumpakhuiskoophandel.nl. Ook kunt u terecht op de Facebookpagina van het museum.

Met dank aan de familie Geersing en Paul Ottenhoff.