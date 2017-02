De wielhanger. Uit Zeeland

4 SHARES Deel Tweet

Wielen wisselen is soms best een gedoe. Jos Goossen uit Zeeland zat er ook wel eens mee te tobben. Hij bedacht daarom de ‘wielhanger’. En dat is een stukje hulpgereedschap dat net zo effectief als simpel is. Jos merkte dat hij niet de enige was die blij met zijn uitvinding was. Hij besloot dat er mogelijk zomaar een markt voor zijn vinding voor eigen gebruik zou kunnen zijn. Dit soort motagesteunen is niet nieuw. Er zijn zelfs autofabrikanten die een ‘wielhanger’ bij het boordgereedschap leveren. Maar doorgaans zijn die dingen van kunststof.

Gewoon cilindrische ‘wielhangers’kenden we ook al. Maar in de Zeeuwse versie zit aanzienlijk meer denkwerk. En dat betaalt zich uit.

De opstap naar ondernemerschap

“Ik sprak erover met mijn buurman en dat resulterde in een marktverkenning en het ontwikkelen van wat we daarna de ‘wielhanger’ hebben genoemd. We wilden geen concessies doen aan de kwaliteit. Daarom kwamen we uit op RVS als materiaal voor de wielhanger en we hebben het apparaat een vorm gegeven waar het wiel gemakkelijk opschuift, maar niet terug kan schuiven. De vorm wordt daarbij ook nog eens als ‘mooi’ervaren. En dat was dan lekker meegenomen. We vonden een metaalbewerkingsbedrijf in Oostburg bereid om een aantal prototypes te maken. Eén daarvan kwam het beste uit de bus.

Website

Jos Goossen: “Om uit de ontwikkelingskosten te komen, hebben we een website gemaakt. Via deze site verkopen we de wielhangers. Voor ons een leuke gelegenheid om ervaring op te doen met het parttime ondernemerschap!” De wielhangers kosten nog geen 20 euro per stuk.

