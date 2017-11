De tweetakt blues

Goedkoop om te maken. Met lekker weinig onderdelen, Met een veel hoger rendement dan een viertakt. De tweetakten dus.

Kawasaki was kwartiermaker, Suzuki scoorde enorm met de T500 lijn en de GT750’s. En daarna was het wel zo’n beetje afgelopen met de tweetakten in west Europa. Milieu eisen enzo. Gedoe.

Aan de koude kant van het ijzeren gordijn werden er echter nog plenty tweetakten gemaakt. Jawa/CZ, MZ, Ish… Dat waren doorgaans heel basale brommers die louter uit transport overwegingen werden gemaakt. Momenteel zijn Jawa en Ish in dat vlak de uitersten. Jawa’s beginnen serieuze prijzen op te brengen. En zelfs een hele mooie ISH Planeta is hoogstens een paar honderd euro waard.

De beste van dat drietal, de MZ, zit mooi in het midden. De vraag is mild stijgend, de prijzen nog uiterst vriendelijk. Maar laat het economisch aspect maar zitten. Zo’n MZ is gewoon een ontzettend leuke, inzetbare en betrouwbare klassieker. En met dat ooit kenmerkend blauwe oliedampen walmen van zo’n mooi zingende eencilinder valt het met de huidige tweetaktolie en een mengverhouding van 1 op 40 ook reuze mee. En de TS en ETZ modellen zijn 100% inzetbaar.

MZ’s zijn de stijgers met stip

TS betekent ‘Telegabel/Schwinge, ETZ betekent ‘Einzylinder Teleskopgabel Zentralkastenrahmen’. Heel mooie xexemplaren met een vraagprijs van 1200 euro blijven staan. De aankoop valt dus mee. De onderdelenvoorziening en de prijzen zijn helemaal goed. Zo’n MZ is snel genoeg voor alle secundaire wegen en stuurt en remt naar behoren. We zien die MZ’s nog wel populairder worden.

De prijzen voor Jawa’s zijn eigenlijk alleen sterk gestegen voor de vroege modellen tot en met de Jawa Californian. Denk daarbij aan prijzen van intussen tussen de 4000-6000 euro. De 500 cc eencilinder viertakten heb je inmidels niet meer onder de 15.000 euro.

Maar wat is er dan met die ISH motorfietsen?

In het Russisch heet de fabriek IZj, maar door vrije vertalingen uit het Cyrilische schrift lees je ook Ish, Iesch, Isch, IJ of Ug. In Engeland werden deze motoren (en de Urals) verkocht onder de naam ‘Cossack’, Neval en Kalasnikov.

En wat wij hier in het westen hebben leren kennen dat waren of zijn de Jupiter en Planeta modellen.

De Planeta’s zijn 350 cc eencilinders die nog genen delen met de vooroorlogse DKW’s. En van de Planeta is er een ‘kekke Sport’ uitvoering. Met zijn 30 pk en goede remmen kon die Sport best aardig tegen zijn japanse tijdgenoten op.

De Jupiters zijn tweecilinders van eveneens 350 cc. De machines zijn basaal mengsmering gestookt en zijn voorzien van 6V electrische installaties. De twins worden vaak als zijspantrekkers gebruikt

Zeldzaam en toch niet gezocht

De verkopen vielen dood door de Europese emissie eisen. De verkochte aantallen hier waren toch al minimaal. De huidige interesse zit op ongeveer hetzelfde niveau. En er staat al tijden lang een ZGAN exemplaar op Internet waar zelfs niet op geboden wordt. De inzitbaarheid van zo’n Russische tweetakt is zoals het een klassieker betaamt: beperkt. De onderdelen voorziening hier zit op datzelfde niveau. In de voormalige Oostbloklanden, in Rusland, de Oekraïne en dergelijke troosteloosheden zit nog plenty aan onderdelen voor ongeveer twee keer geen geld. De tweetakten zijn daar nog in best grote aantallen het dagelijks vervoer voor heel veel mensen.