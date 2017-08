De strijd van Fangio

Terwijl de Argentijn Juan Manuel Fangio op vrijwel alle circuits ter wereld onverslaanbaar (b)leek, was dat in Groot-Brittannië anders. In 1950 debuteerde hij op het eiland tijdens de Britse Europese Grand Prix op het circuit van Silverstone met een Alfa Romeo Tipo 158. Helaas, hij moest het strijdtoneel voortijdig verlaten omdat de Alfa Romeo het had opgegeven.

Zijn volgende optreden vond plaats tijdens de International Trophy Race van mei 1951. Het regende pijpenstelen. Hij kwam in zijn fabrieks-Alfetta niet verder dan een vierde plaats. Geladen als een atoombom wilde hij zich kort daarop tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië bewijzen. Hij moest in zijn protegé ‘Pepe’ Gonzalez – op Ferrari – zijn meerdere erkennen en finishte na een heftige strijd als tweede. Gonzalez scoorde daarmee overigens de eerste punten in het Wereldkampioenschap voor het merk uit Maranello. En toen kwam de Paasmaandag van 1952. Fangio zou op Goodwood aantreden in ‘zijn’ Alfa Romeo. Het Milanese merk trok zich echter terug. Evenals Maserati. Fangio stond erbij en keek ernaar. Géén auto. John Cooper presenteerde daar zijn nieuwe Cooper-Bristol Formule 2-auto en stelde direct zijn derde auto ter beschikking aan Fangio. Helaas, de motor liep de hele dag niet goed waardoor hij niet verder kwam dan een zesde plaats. Mike Hawthorn won die dag twee maal met de nieuwe Cooper Formule 2…