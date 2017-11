De laatste Panther

Soms dient zich een auto aan waarvan je niet goed weet wat je ervan moet vinden. Een auto die niet in een hokje past en niet is te duiden. Is die nou mooi? De gele kentekenplaten brengen me van de wijs. Bij zo’n antiek model verwacht je toch blauwe? En staat daar op de neus nou gewoon een Leaper van Jaguar?

Geen Kitcar

Het gaat om een Panther J72, een zelfstandig merk dat ooit bestond. En dat is dus geen Leaper maar een Panther op zijn grill. Maar toch, de techniek kwam rechtstreeks van Jaguar net als het ontwerp. De wagen is ontworpen met de SS100 van Jaguar als voorbeeld. De Panther is een stuk minder imposant en exclusief en bovenal uit 1982 i.p.v. 1936. Een wagen waar autoliefhebbers over in discussie raken. De één vindt het een kitcar, de ander juist niet. Destijds was Panther wel degelijk een exclusief merk met vele beroemdheden als klant. Desalniettemin ging Panther Westwinds Company in 1981 failliet. Een jaar later werd deze in British Racing Green uitgevoerde 4.2 versie, uit de boedel verkocht. Het is daarmee de allerlaatste links gestuurde versie die het gebouw zou verlaten. Nu, in 2017, staat dit bijzondere exemplaar Panther misschien weer een verkoop te wachten en dat is precies de reden waarom ik voor VeilingMasters onderweg ben naar deze bijzondere J72 in het oosten van het land.

Doorzonhuizen en garageboxen

Eenmaal aangekomen bij de huidige eigenaar zegt de man zijn wagen voor de foto’s van stal te halen. Midden in een jaren ‘70 wijk vol doorzonwoningen en garageboxen worden er twee garagedeuren hard opengeschopt. Niet veel later buldert de 4.2 6 cilinder, afkomstig van de Jaguar XK, door de wijk. Een surrealistisch beeld.

We rijden een park in voor de foto-shoot waar de bolide prachtig tot zijn recht komt. Zo alleen in een park maar ook in het huidige straatbeeld is de Panther monumentaal. Welleswaar geen Jaguar SS100 maar gewoon een heel bijzondere auto die zeer goede prestaties levert. Waanzinnig zeldzaam ook met slechts 368 gebouwde exemplaren.

Net buiten het beeld van de camera vertelt de eigenaar trots over zijn belevenissen met de auto over de afgelopen 26,5 jaar: huwelijken, rally’s, vakanties, opgestoken duimen en nog niet één keer pech! Helaas gooit zijn leeftijd roet in het eten en opvolgers kan hij binnen de familie niet vinden. Na de shoot wordt de Panther weer zorgvuldig en geroutineerd in zijn garage teruggezet en met een doffe klap vallen de garagedeuren als een jongensboek dicht. De wereld verstilt en transformeert weer in doorzonhuizen en garageboxen.

Voor geen goud

We drinken nog even koffie omdat ik benieuwd ben naar de historie van de wagen. Uit vele verschillende laatjes komt steeds meer interessante informatie over de Panther op tafel. Tot grote verbazing van de eigenaar vinden we zelfs nog fabrieksnota’s en importdocumenten. Waardevol bij dit soort auto’s. De wagen moet op de veiling zo’n 60.000,- euro opleveren maar doet dat niet. De eigenaar is bijna opgelucht en overweegt zijn reserve price te verhogen! Gelukkig is de Panther in goede handen, al 26,5 jaar en veilig verstopt op een plek waar niemand ernaar zal zoeken.