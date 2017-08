De distributieriem of distributieketting is het belangrijkste onderdeel in de motor van uw auto !



Tegenwoordig geldt dat zelfs nog meer dan vroeger. Door het digitaal beknibbelen op de kosten zijn bijvoorbeeld VW TSI motorblokken al berucht vanwege de problemen met de distributieketting. Als die overbrenging stuk gaat, dan bestaat de kans dat de kleppen tegen de zuigers knallen in een ‘encounter of the expensive kind”. Bij onze klassiekers zit hem de pijn doorgaans niet on ontwerpfouten, maar gewoon in achterstallig onderhoud.

Wat er allemaal mis gaan met de distributieriem van uw auto?

Als de distributieriem – kettingen knappen doorgaans niet, maar rekken wel, en dat kan dezelfde timing gevolgen hebben – geknapt is zal de motorschade doorgaans aanzienlijk zijn. Denk daarbij aan kromme kleppen of zelf een gat in een of meerdere zuigers plus beschadigingen aan de kop zelf. Dit zijn dan erg dure schades. Om die ellende te voorkomen, is het daarom beter om de distributieriem regelmatig te controleren en in elk geval nooit na de door de fabrikant aan gegeven kilometerstand op zijn plek te houden.

De duurzaamheid van een distributieriem/ketting is daarbij afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de montage, het onderhoud,de spanning en de correcte behandeling van de distributieriem/ketting zelf. Het net al genoemde VW hanteerde voor de TSI blokken een lifetime strategie. Maar er traden al serieuze problemen op vanaf 25D km.

Het al lang ter ziele gegane automerk Glas was de pionier op het gebied van de transmissieriem. Dat was in het prille begin van de jaren zestig. En de tandriem bleeft toen tijdens tests al 100D km goed.

Preventief (door de auto fabrikant aangegeven kilometerstand) vervangen van distributieriem

De distributieriem zorgt ervoor dat de nokkenas, of de nokkenassen, door de krukas wordt aangedreven. Het is van cruciaal belang dat de krukas timing en de nokkenassen op elkaar zijn afgesteld. Speling door slijtage kan daar serieus roet in het eten gooien.

Op tijd zetten van de distributieriem:

Het op tijd zetten van de distributieriem/ketting gebeurt tijdens de montage . De kleppen moeten in functie van de stand van de zuigers op het gepaste moment open en dichtgaan. Voor het afstellen van de juiste timing moet hiervoor bij de meest voorkomende auto’s gebruik worden gemaakt van speciaal gereedschap De zo belangrijke timing kan in het gedrang komen door een slechte montage, maar ook als de getande riem een tandje overspringt, door een slechte riemspanning.

Voor elke motor bestaat een spanningswaarde van de distributieriem en die waarde is door de constructeur vastgelegd. Die correcte spanning van de distributie wordt op peil gehouden door de spanrol en de meelooprol. Er zijn twee types spanrollen. Bij de automatische spanrol wordt de spanning automatisch goed ingesteld. Bij een mechanisch instelbare spanrol moet de monteur de spanning instellen.

De distributieriem en de span- als meelooprol moeten altijd samen worden vervangen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het lagering van de rollen versleten is, waardoor de distributieriem extra wordt belast en breken kan. Een preventieve vervanging van de distributieriem en de bijbehorende rollen na aankoop van een klassieker is daarom de beste investering. Zeker wanneer de onderhoudshistorie van de auto niet 100% waterdicht is.

Wat en waarom?

Als je de distributieriem vervangt omdat deze stuk is, dan is het goed om na te gaan of er motorschade is aangericht. Ook de reden van de breuk is van belang. Zowel de oorzaak als de gevolgen van de breuk moet immers worden aangepakt. Als je nog nooit eerder bij een bepaald type auto de distributieriem hebt vervangen, dan is het goed om eventuele typische richtlijnen voor de demontage en de montage te kennen. Weet je bijvoorbeeld met welke spanning de distributieriem ingesteld moet worden? En kijk eens op youtube. Daar staan enorm veel filmpjes over hoe deze actie ondernomen moet worden.