De Daihatsu Charade. Veertig jaar jong en wegbereider voor viertakt driecilinder motor

Tegenwoordig is de keuze uit auto’s met een drie cilinder motor omvangrijk. Downsizing is- met of zonder hulp van een turbomotor- al enige jaren actueel. De drie cilinder viertakt motor is echter geen fenomeen dat als tamelijk verse ontwikkeling binnen de automobielindustrie is opgedoken. In het najaar van 1977 lanceerde het Japanse Daihatsu de Charade, en die kreeg als eerste auto ter wereld een drie cilinder viertakt motor in het vooronder.

De Charade kwam als vijfdeurs hatchback op de markt, en mocht in de loop van 1978 ook avances maken met de Europese autokoper die op zoek was naar een innovatief en praktisch alternatief voor succesnummers als de Renault 5 (TL en GTL) en de Fiat 127. Constructief gezien mocht de Daihatsu als moderne compact worden gezien. De zelfdragende carrosserie, de toepassing van voorwielaandrijving de McPherson voorwielophanging en de aanwezigheid van een vijfde deur pasten in de heersende trend binnen het compacte segment. De motor was echter een noviteit.

Lichtgewicht krachtbron

De toepassing van een driecilinder viertaktmotor in een auto had niet eerder plaatsgevonden. Daihatsu ontwikkelde deze en monteerde hem dwars voorin in de nieuwe Charade. De motorinhoud was 1.000 cc. Bijzonder was dat de driecilinder lichtgewicht krachtbron (voorzien van een bovenliggende nokkenas) volgens de toenmalige pers een vergaand trillingsvrije loop kende. Ook opvallend: het aantal PK’s van 50 was niet buitensporig. Door het lage gewicht (rond 700 kilo) was de Charade echter in staat om (voor zijn tijd) prima prestaties (140 kilometer per uur, 0-100 in 15,5 seconden) te leveren. Daarnaast kende de kleine Japanner een uitstekende verbruikseconomie, want de brandstofbehoefte bleef voor jaren zeventig begrippen binnen de perken, getuige de fabrieksopgave van 1 liter op 14 gereden kilometers.

Ruimhartige uitrusting

Zo efficiënt als de krachtbron prestaties met verbruik combineerde, zo ruimhartig was Daihatsu met de uitrusting van de Charade. De basisversie, de XO, kreeg onder meer achterruitverwarming, verstelbare hoofdsteunen en -rugleuningen, drie punts rolgordels, een beklede kofferruimte en ruitenwissers met twee snelheden (inclusief elektrische sproeier) aangemeten. Vreemd genoeg paste Daihatsu geen neerklapbare achterbank in het basismodel toe.

Topversie met vijfbak

Die vond wel zijn weg naar de XG. Deze kreeg ook zaken als een gelaagde voorruit en een radio van de fabrikant mee. Uitrusting technisch rondde de XTE de range naar boven af. Het topmodel kreeg naast de genoemde zaken ook een achterruit wisser met sproeier, stoffen bekleding en een interval op de voorruiten wissers. De topversie was ook nog als XTE-5 verkrijgbaar. In die configuratie kreeg de Charade een vijfversnellingsbak aangemeten.

Komst van de driedeursversie

In de herfst van 1978 lanceerde Daihatsu ook de driedeurs versie (Runabout) van de Charade. Deze droeg een opvallend designkenmerk: het patrijspoortje in de C-stijl was een typisch kenmerk voor deze versie van de Charade. In 1981 kreeg de eerste generatie van de Charade een facelift. De intern als G10 bestempelde Japanner werd opgevolgd door de G20 versie. Deze kreeg een front met vierkante koplampen. De achterzijde kreeg ook een gewijzigd uiterlijk. Voor sommige markten kreeg de Charade nog een kleinere motor aangemeten.

Bescheiden productieaantal, wegbereider voor driecilinder viertaktmotor

Technisch veranderde er niet veel meer aan de sympathieke Japanner. Hij werd in januari 1983 vervangen door de tweede generatie, en rolde 89.792 keer van de fabrieksband. Een bescheiden aantal, maar de Charade zorgde er wél voor dat de viertakt driecilinder motor op de kaart kwam.