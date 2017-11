DDR Fahrzeuge, ‘voertuigen uit de DDR’, het voormalige ‘Oost Duitsland’. Klinkt dat spannend of niet?

We kennen allemaal wel de Trabantjes en MZ’s. Dat zij de confectie ikonen uit de tijd dat regeringen nog precies wisten hoe het moest. En hoe dat is afgelopen? Dat weten we.

Intussen was het DDR voertuigpark schatplichtig aan DKW en BMW

Nadat de vrede was uitgebroken werd de voertuigproductie aan de Oost Duitse kant eerst eens opgestart met de duitse modellen uit de tijd voor WOII. De productiefaciliteiten, of de resten daar van, lagen nu immers ook in Oost Duitsland. De BMW R 35 werd na protesten van BMW als snel ‘EMW’. En de IFA DKW RT 125/0 was eigenlijk nog helemaal een DKWeetje. dE Awo eenpitter had ook erg veel BMW genen. MZ en Simson werden sterke ‘eigen’merken.

Op autogebied Waren BMW en DKW ook de grote voorbeelden, zo vlak na WOII. Merken als Sachsenring en AWZ kwamen hier een stuk minder in het voetlicht. Trabant en wartburg zorgen voor vervoer voor de beter bedeelde Genossen. De wachttijden op die sobere vervoermiddelen was trouwens indrukekkend.

Bussen vrachtwagens en landbouwvoertuigen werden er ook vol op gemaakt. Allemaal nogal grofstoffelijk, eenvoudig en simpel te repareren/onderhouden. De legervoertuigen uit de DDR waren ook best indrukwekkend.

Al dat Oost Duitse spul was heel lang iets waar we onze schouders voor optrokken. Het was niets waard. Die tijd is voorbij. Ex DDr voertuigen kennen een groeiende groep liefhebbers. Uit gegroeid historisch perspectief. Uit nostalgie en omdat de voormalige Oost Duitse brigade een betaalbaarheidsfactor heeft gehouden die bij heel veel andere klassiekers zo hemelhoog is gegaan dat de ze voor gewone liefhebbers onbetaalbaar zijn geworden.

Begin maar eens met de aanschaf van DDR-Fahrzeuge van uitgeverij Garant . ‘Von AWO bis Wartburg’ Het boek staat op internet nieuw en gebruikt te koop. Of raadpleeg uw lokale boekhandelaar…