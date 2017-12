DAF Museum begroet stijgende bezoekersaantallen

Het jaar 2017 wordt door het DAF Museum in Eindhoven bijzonder goed afgesloten. Het bezoekersaantal komt dit jaar boven de 55.000 uit. De laatste jaren stijgt het bezoekersaantal gestaag. In 2012, waren er nog geen 40.000 bezoekers, dat betekent een stijging in bezoekersaantal van 40% in vijf jaar tijd.

De verwachting is dat de groei ook in 2018 zal doorzetten. De onderliggende redenen zijn gerechtvaardigd, niet in het laatst vanwege het feit dat het historische Nederlandse merk een aantal jubilea mag begroeten. Allereerst bestaat DAF in april 2018 90 jaar. In 1928 startten de gebroeders van Doorne met een machinefabriek, en legden zij zich al spoedig toe op het vervaardigen van constructies voor aanhangers.Na de Tweede Wereldoorlog legde DAF zich toe op de constructie en productie van toepassingen binnen de transportsector. Het bouwde vrachtauto’s, chassis voor bussen en militair materieel. En het ontwikkelde de Variomatic transmissie, de traploze “riemen” automaat, die zijn debuut maakte in de DAF 600. En dat was de eerste personenauto van DAF.



DAF 600

De DAF 600 wordt in 2018 ook een thema binnen het DAF museum. Op 7 februari 2018 is het namelijk zestig jaar geleden dat de personenwagen met het pientere pookje zijn opwachting maakte op de 1958-editie van de AutoRAI in Amsterdam.



Fabriek in Born en London-Sydney

Verder is het een juni 2018 een halve eeuw geleden dat de toenmalige DAF fabriek in Born werd geopend (nu VDL Nedcar). In november 2018 is het eveneens 50 jaar geleden dat de spectaculaire London-Sydney Marathon werd verreden. Na een intensieve voorbereiding werd met twee DAF’s 55 de toen zwaarste rally ter wereld succesvol voltooid. Twee equipes (Slotemaker-Janssen en David van Lennep- Hissink) werden onder meer met luchtsteun bijgestaan. Zij voltooiden met de toen tamelijk nieuwe DAF 55 de 16.500 kilometer, een legendarische prestatie.

DAF Museum komend jaar zelf ook jubilaris

Het DAF Museum viert zelf ook een jubileum. In 2018 viert het haar 25 jarig bestaan. Komend jaar zal het DAF Museum met speciale acties aan de diverse jubilea aandacht schenken. De mijlpalen vormen uiteraard niet de enige reden om het museum te bezoeken. Want in de loop der jaren heeft het DAF Museum een collectie binnen de poorten gekregen die het op ieder moment de moeite waard maakt om een bezoek te brengen aan deze pleisterplaats vol prachtig Nederlands erfgoed. De stijgende bezoekersaantallen getuigen daar van.