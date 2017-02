8 SHARES Deel Tweet

Café Racers: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Laten we wel wezen. Het heeft er even naar uitgezien dat het laatste Goldwing of BMW rijdende ANWB lid het licht uit zou moeten doen voor het naar rustiger hobbies zoekende, en steeds ouder wordende motorrijdersvolk. Alleen de KNMV zou dan tot aan het eind van de dagen voort bestaan ter zaliger nagedachtenis. De ANWB heeft het huiseigen motorblad – dat ooit het grootste motorblad van Nederland was – trouwens afgestoten. Ze zagen er geen brood meer in. Maar vanuit de Randstad, met name vanuit 020, is er een heel nieuwe generatie motorrijders M/V aan het opstaan.

Betaalbaar motorplezier uit 020

Daar worden geen klassiekers ontheiligd, maar motorfietsen gered. In Steenwijk doen de gebroeders Hammer hetzelfde trouwens. Alleen tegen niet Randstedelijke prijzen. De insteek is dat er enorm veel technisch goede, maar handels- of verzamelaarstechnisch waardeloze ‘ouwe motoren’ te koop zijn. Denk daarbij aan zowat alle middenklasse japanners uit de tachtiger en negentiger jaren. Honda CB 400 twinnetjes, 750 cc Bol d’Ors, Yamaha XS 750-850 driecilinders (de XS 650’s zitten al een poosje in de lift), de ‘kleinere dan 900 cc’ BMW boxers uit de /6 en /7 serie, Suzuki GS 550 en 1000’s, een heel nest Kawa’s…. Alle Moto Guzzi’s onder de 700 cc kosten ook alleen maar kleingeld. Door dat soort machines naar eigen smaak aan te passen, blijven ze rijden, geven ze hun eigenaars motorplezier.

Natuurlijk werden er in de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren ook al plenty motoren verbouwd. Daar hadden de hard core merk liefhebbers het toen ook al moeilijk mee. En kijk nu eens hoe we een Triton, een Tribsa, een Norvin of Seeley Honda bekijken.

Okay: Het is dus nog een paar maanden koud. Koop dus snel voor een paar knaken een leuke ouwe motor en maak er snel een lowbudget caferacer van. Dat wordt genieten dit voorjaar. Want we zij getuige van de geboorte van een heel nieuwe generatie motorrijders: Dertigers die genieten van hun motorfietsen zonder daarvoor een financiering aan hoeven te gaan. Kewl!

En dat een caferacer, of ‘Café Racer’ maar net zo duur is als je wilt of kunt betalen? Dat bewijst de franse firma Godet. Die maakt Vincent Egli replica’s. En die kosten zo’n ton+ per stuk.