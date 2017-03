BVA Auctions veilt unieke collectie klassieke motoren en brommers

26 SHARES Deel Tweet

BVA Auctions veilt een collectie van bijna honderd klassieke motoren en antieke bromfietsen gaat in de verkoop. Wie in de markt is voor een unieke klassieke tweewieler van Italiaanse snit of een historische bromfiets kan de slag slaan. Want van zaterdag 4 maart tot en met woensdag 8 maart kan geboden worden op één of meerdere exemplaren. De gehele collectie wordt aangeboden door Cees Lubbers, voormalig eigenaar van BVA Auctions.

Moto Morini en Maserati

De verzameling Italiaanse tweewielers bevat zeldzame exemplaren van onder meer Moto Morini, Maserati Moto Guzzi en Benelli. Zoals gezegd: het aanbod is zeer de moeite waard en te omvangrijk om in zijn geheel te noemen. Toch benoemen wij een paar unieke exemplaren, zoals de volledig gerestaureerde Moto Morini Sbarazzino uit 1956 met 4-takt 100 cc motor en de Maserati 125 T 2-takt. Zij vormen een kleine greep uit de collectie van te veilen Italiaanse delicatessen uit het verleden. Heel bijzonder vinden wij de Caproni motorfiets uit 1949 en de Ducati Cucciolo, die samen met nog veel meer landgenoten een fysiek of digitaal bezoek aan de veiling zeer de moeite waard maakt.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Brommers met magnetische aantrekkingskracht

Ook de liefhebbers van klassieke bromfietsen zullen met meer dan normale belangstelling het verloop van deze veiling volgen. Want namen als Magneet, Locomotief, Flandria, Benelli en Amstel zullen ongetwijfeld bij de oudere lezers herinneringen aan jeugdige tijden oproepen. Ook worden nog tien benzinepompen geveild, en dat zijn stuk voor stuk relikwieën op leeftijd. Het merendeel van de pompen is van Bereila Bedum, en stamt uit het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig.

Meer informatie

De voertuigen zijn opgesteld in een showroom aan de Katwolderweg 9 in Zwolle. Wie een voorproefje wil van het indrukwekkende aanbod kan de klassieke motoren en brommers op zaterdag 4 en zondag 5 maart aanstaande van 10 tot 15 uur bezichtigen. De veiling start op 4 maart om 17.00 uur, en zal eindigen op 8 maart om 19.00 uur. Meer informatie over de veiling leest u hier. En als u direct het voltallige aanbod wilt aanschouwen, dan klikt u op deze link.