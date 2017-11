British Race Festival: steeds beter

Afgelopen weekend vond in Zandvoort het British Race Festival plaats. Het op de Britse autosport geënte evenement wordt per jaar beter.

Het Italiaanse evenement Italia a Zandvoort is al jarenlang een drukbezocht evenement op het circuit. Het British Race Festival heeft wat meer tijd nodig om op stoom te komen, maar ook dat gaat inmiddels de goede kant op. Dat komt niet in de laatste plaats omdat Louwman Exclusive zich nu met het evenement bemoeit: dat bedrijf organiseert tijdens het Britse festival de Louwman Exclusive Fandays. Dat past goed, omdat het bedrijf zich onder meer met de merken McLaren, Bentley, Morgan, Rolls-Royce en TVR bezighoudt. Al waren er natuurlijk ook enkele bezoekers die direct op de Lamborghini’s, Maserati’s en een enkele Lexus wezen die het bedrijf ook mee had genomen, maar dat was natuurlijk vooral in het kader van de eigen Fandays en niet vanwege het British Race Festival. Aardig was natuurlijk wel dat het bedrijf ook een paar klassiekers uit het Louwman Museum showde.

XJS op het circuit

In plaats van om de sponsoren ging het ons echter vooral om de races die ook te zien waren tijdens het British Race Festival. Zoals bijna altijd bij klassiekerraces maakte het niet uit wie er won: voor de bezoekers is het vooral leuk om de auto’s in kwestie in actie te zien op de baan. Zo was er een klasse waarin de verschillende Austin Healey-modellen het tegen elkaar opnemen, terwijl ook de Ginetta GT5 Challenge van de partij was. Onze favoriet waren misschien wel de races van de Jaguar Enthusiasts Club, want het was lang geleden dat we een XJS op een circuit hadden gezien.

Vooroorlogse auto’s goed vertegenwoordigd

Vooroorlogse auto’s zien we ook altijd graag op het circuit. Die waren goed vertegenwoordigd, want de Vintage Revival is een groot onderdeel van dit evenement. Daardoor waren er bijna 60 auto’s van de Dutch Vintage Sports Car Club (DVSCC) aanwezig, van relatief eenvoudige Austin Sevens tot exclusieve Bugatti’s.

Binnen het programma van het British Race Festival was er ook een race met vooroorlogse auto’s, de Owners Driver Mechanic-serie, georganiseerd door de Britse Vintage Sports-Car Club. De deelnemende auto’s kwamen allemaal uit de periode 1926-1939. Binnen die klasse was het wel even schrikken toen een auto op zaterdagmiddag crashte, omdat vooroorlogse auto’s doorgaans geen rolkooi en gordels hebben. De verwondingen van de bestuurder bleken later echter minder ernstig te zijn dan in eerste instantie gevreesd werd.

Steeds meer klassiekerevenementen op Zandvoort

Net als bij de Historic Grand Prix werd nadrukkelijk geprobeerd om ook het dorp Zandvoort bij het evenement te betrekken. In dit geval gebeurde dat door op zaterdagmiddag met Austin Healey’s door het dorp te rijden en datzelfde op zondagmiddag nog eens te doen met álle straatlegale auto’s die aan het evenement deelnamen. Bovendien werd geprobeerd om de paddock voller te krijgen door de aanwezigheid van autoclubs, waaronder de MG A Type Owners Holland.

Natuurlijk werd het wat geholpen door het mooie weer, maar al met al is het British Race Festival ook daadwerkelijk een steeds beter evenement. En natuurlijk kunnen we alleen maar toejuichen dat het aantal klassiekerevenementen op Zandvoort nog steeds groeit. Volgende stop op Zandvoort: de Historic Grand Prix in het eerste weekend van september!

Foto’s: Maurice Dioncre