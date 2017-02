Bremen Classic Motorshow 2017. Ouderwets goed.

111 SHARES Deel Tweet

Zeer goed bezocht, perfect georganiseerd, mooie thema’s en degelijke herkenbaarheid. Het zijn betitelingen die al jaren opgeld doen voor de start van het Duitse klassiekerseizoen in Bremen. De organisatie van de Bremen Classic Motorshow 2017 maakte haar reputatie andermaal waar. De verantwoordelijken zetten een uitstekende beurs neer waarbij het herkenbare recept weer volledig klopte. 45.577 bezoekers – die van heinde en verre en uit diverse landen kwamen- waren daar getuige van.

Feest der herkenning

660 exposanten uit 12 landen zorgden voor een feest der herkenning. In de ÖVB Arena en in Hal 1 van de Bremer Beurs kwamen tal van merkenclubs op het gebied van motoren, brommers en scooters samen. Opvallend was de aandacht die de Norton adepten aan hun merk hadden besteed. Samen met het fraaie Sonderschau thema rondom Zündapp behoorde de tentoonstelling rondom Norton- direct na binnenkomst zichtbaar- tot de aansprekende tweewielerthema’s in Bremen.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Karmann. Unieke modellen

Een ander hoofdthema van de Bremen Classic Motorshow 2017 toonde een blik in de schatkamer van Karmann. Verscheidene prototypen werden- en dat is hoogst zeldzaam- aan het grote publiek getoond. De in totaal twaalf geëxposeerde modellen gaven een goed beeld van ontwikkelingen en ontwerpstudies, die al dan niet hun schaduw vooruit wierpen in de tijd dat zij werden ontworpen. Niet zelden betrof het “Einzelstücke” of in zeer beperkte oplage vervaardigde modellen. In alle opzichten uniek. Het thema was een schot in de roos. Overigens: het aan deze Sonderschau aanpalende Autostadt koos er ook dit jaar voor om haar collectie nauw aan te laten sluiten bij het thema, getuige de aanwezigheid van diverse Karmann modellen.

Clubstands

Verder komen diverse automerkenclubs al jaren naar de Duitse Hanzestad en zij toonden graag hun liefde voor specifieke en vaak ook vergane merken. Borgward en Glas liefhebbers kwamen goed aan hun trekken. De Citroën veteranen namen mooie A-typen en grotere modellen van het Franse merk mee naar de Messe Bremen. En even verderop pronkten de Duitse DAF fans met hun voorkeur voor het merk met het pientere pookje. Ook de Triumph en MG liefhebbers werden in clubverband op hun wenken bediend. Tevens waren clubs van Mercedes Benz- en Opel liefhebbers als vanouds vertegenwoordigd.

Themaplein met Britse instapklassiekers

Leuk was ook het themapleintje met Britse instapklassiekers, stuk voor stuk herkenbaar aan hun typisch Britse eigenheid. Voor de ene auto gold dat natuurlijk meer als de andere auto, maar de roadsters, coupés en andere auto’s van Britse makelij gaven de bezoekers genoeg reden om eens na te denken om vanuit Brits perspectief de klassiekerhobby te starten. Een erg leuke stand die op minutieuze wijze de charmes van Brits autorijden weergaf.

Jungen Klassiker

Bezoekers die op wat voor manier dan ook voor andere klassiekers en youngtimers in de markt waren, deden er ook goed aan om Hal 6 te bezoeken. Daar werden- traditiegetrouw- de jonge klassiekers tentoongesteld voor commerciële doeleinden. Van 2 CV tot Volvo 240, van Buick Electra tot Amphicar, van Mercedes Strich 8 tot VW Typ 3: het aanbod zag er netjes en divers uit.

Constant hoog niveau

Tot slot maakten ook enkele Nederlandse deelnemers hun opwachting in Bremen. Hofman uit Leek was met een gevarieerd en herkenbaar aanbod van de partij en dat gold ook voor enkele andere bedrijven, die deel uitmaakten van een uitstekend georganiseerde beurs die wederom de moeite meer dan waard was. En voor ieder wat wils bood. Want niet alleen het gevarieerde gemotoriseerde erfgoed stond centraal. Wie miniaturen, vintage, kleding, automobilia of onderdelen zocht kon zich in Bremen ook wentelen in de weelde van een breed aanbod. En zich vergewissen van het feit, onderdeel te zijn van een uitstekend georganiseerde en sfeervolle beurs. Het is een compliment aan de organisatie, die al jarenlang in staat blijkt om de Bremen Classic Motorshow van een constant hoog niveau te voorzien. Dat is buitengewoon knap.

Foto impressies van de 2017 editie van de Bremen Classic Motor Show vindt u op onze Facebook pagina. Voor deel één klikt u hier. Het tweede deel vindt u onder deze link.

Galerij