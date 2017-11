Wij hebben weer een aantal leuke wetenswaardigheden verzameld, voor aan de bar, op een feestje of bij de borrel over klassiekers. Ideale Borrelpraat!

Matra-Simca-Bagheera

Van de Matra-Simca-Bagheera zijn vanaf de introductie in 1973 in totaal 47.802 stuks gebouwd. De laatste jaargang (1980) heette de ‘baby Lamborghini Uracco’ Talbot-Matra-Bagheera. Bij aanschaf zijn er verschillende punten van aandacht. De carrosserie van de driezitter is van gewapend polyester en vertoont vaak barsten, lakproblemen en afhangende deuren. Het ‘blikken’ chassis is niet gegalvaniseerd en kan dus verschrikkelijk roesten. De ‘naden’ van deuren, achter- en voorklep laten ernstig te wensen over; interieurdelen zijn van inferieure kwaliteit en niet tot zéér moeilijk (en daardoor peperduur) verkrijgbaar. Het motortje is afkomstig uit de stallen van Simca, luidruchtig en gering vermogen. De auto’s werden alleen maar in Left Hand Drive geleverd…

Lancia Beta Montecarlo

De Lancia Beta Montecarlo – waarbij de naam ‘Montecarlo’ als één woord werd geschreven – was in beginsel opgezet als een Fiat X1/20, de grotere broer van de Fiat X1/9. In 1975 werd het wagentje in de markt gezet als Lancia. De productie eindigde in 1978, maar verscheen opnieuw in 1980 om in 1982 weer te verdwijnen. Heette het ding in het begin Beta Montecarlo, de herrijzenis moest het doen zonder de naam Beta. De meest gewilde is de Spider uitvoering waarvan er in de eerste generatie 3.558 verschenen en in de tweede slechts 817 stuks. Te verwachten problemen: koppakking. Ook een Lancia kan verschrikkelijk roesten, derhalve goed speuren. De remmen zijn bij de eerste serie alleen op de voorwielen bekrachtigd… en dat kan bij noodstops een vreemde gewaarwording zijn…

Toyota MR2

U zult zich vast wel eens afgevraagd hebben waar de letters MR2 van de Toyota sportwagen vandaan komen, wat die betekenen? De letters staan voor ‘Midship Runabout 2-seater’. Vanwege de middenmotor en omdat er maar twee personen in passen. De motor wordt weliswaar als betrouwbaar omschreven, echter er zijn regelmatig (?) problemen met de koppakking. De injectoren van de benzine-inspuiting moeten iedere 20.000 kilometer goed gereinigd worden. Qua versnellingsbak een punt van aandacht voor de synchromesh 2e versnelling en wil ook wel eens uit z’n vijf springen… Qua roest gaat het hoofdzakelijk om en rond de dorpels, spatbordranden en portieren… De introductie vond in 1984 plaats, de laatste rolde in 2007 van de band. In tegenstelling tot wat de ‘kenners’ willen beweren, is de MR2 géén geschrapt Lotus model, maar was het Lotus ingenieur Roger Becker verantwoordelijk voor de wielophanging en de wegligging. Saillant detail, oftewel hoe iemand zich kan vergissen bij de benaming, in Frankrijk werd de MR2 est merde genoemd. Als u in de Franse les goed heeft opgelet, weet u dat merde in het Nederlands vertaald, stront betekent. De auto werd daar dus meteen als MR in de markt gezet… Er zijn slechts 166.000 stuks geproduceerd. Het vinden van een gaaf exemplaar dat ook nog goed onderhouden is, wordt dus een uitdaging.

Lotus Europa

De voor- en achterbumper van de Lotus Europa uit de jaren zestig en zeventig werd door de ontwerpafdeling van Lotus ‘geleend’ van Ford. Van de Ford Anglia 105E om precies te zijn. U weet wel, het model met het scheve achterruitje…

MG TF

Met de introductie van de MG ZR, ZS en ZT Saloons in 2001 kon een facelift van de in 1995 in de showrooms verschenen MGF niet uitblijven. De veranderingen van het model waren zodanig dat er gekozen werd voor een nieuwe typeaanduiding: MG TF. In zijn klasse werd al het werk door de euro NCAP beloond met ‘de prijs’ van veiligste sportwagen. Nog afgezien van wat uiterlijke veranderingen was de carrosserie ook 20 procent stijver dan diens voorganger. De 1,6 en 1,8 liter motoren leverden ook meer vermogen. De misschien wel meest interessante verandering was het afscheid van de Hydragas vering (hoewel dat systeem perfect ‘werkt’ maar onderhoudsgevoelig is) naar schroefveren. In 2005 viel het doek voor MG-Rover. De nieuwe – Chinese – eigenaar van het octagonale merk herintroduceerde de MG TF in 2008, echter alleen voor de Chinese en Britse markt. De tijd gaat leren hoe lang MG nog in leven blijft…