Bodemvondsten. Dat klinkt naar tussen Kunst & Kitsch en mudeumwerk. Toch?

Maar er is meer.

De Maas stond gedeeltelijk droog nadat de tankerstuurman wat info had gemist.

Maar ook het water in de IJssel staat laag. Meestal zie je bij laag water alleen oude fietsen en wat winkelwagentjes.

Soms zie je opeens wat leukers…Wat was het spreekwoord ook al weer: “Klassiekers op laag water zoeken?”

We hebben er in elk geval eentje gevonden.

Voor mensen met watervrees hebben we de tip om bij het spitten van de tuin eens meer dan 1 spa diep te steken.

We wensen u een prettig weekend