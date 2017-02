De BMW R65 LS: de mooiste misser

De collectie van de carrosseriebouwer Karmann in de VW-fabriek in Osnabrück is legendarisch, voor een groot deel niet door het grote publiek gezien en bestaat nog als een geheel. Een goede reden voor een thematentoonstelling met 12 bijzondere exemplaren tijdens de Bremen Classic Motorshow vanaf 3 tot en met 5 februari in de Messe Bremen. Een ervan is een Adler Diplomat Cabriolet uit 1937. De anderhalf ton zware tweedeurs cabriolet werd in de late jaren tachtig door het personeel geschonken aan de toenmalige directeur Wilhelm Karmann. Heel bijzonder is ook het oermodel van de VW Karmann Ghia, dat Karmann in 1953 buiten weten van de mensen uit Wolfsburg liet ontwerpen door Ghia-chef Luigi Segre. Een ander unicaat is de wigvormige ontwerpstudie Pik As, die door de beroemde Giorgio Giugiaro in 1973 als futuristische Audi Coupé geschapen werd.

Bij de tweewielers krijgt natuurlijk Zündapp extra aandacht. Tenslotte bestaat het merk vanaf 1917 als ‘Zünder- und Apparatenbau’ (Zünd-app) en in het nieuwe jaar op de kop af 100 jaar. De historie is bijzonder interessant, want naast DKW en NSU was het ooit een de grootste motorfiets-producenten ter wereld. ‘Vanaf de normale man tot Wereldkampioen’ heet de tentoonstelling en toont ongeveer twintig verschillende modellen in Hal 1 van de Messe. Naast betaalbare motoren zoals de DB 200 Derby, de zogenaamde ‘boerenbike’, wordt in Bremen ook de vanaf 1933 geproduceerde K 800 getoond. Een luxueuze toermotor voor het comfortabele cruisen naar verre horizonnen. Ook te zien is de verkooptopper uit de jaren zestig en zeventig, de KS 50 Super Sport.

Wederom worden diverse prijzen uitgereikt tijdens de 2017-editie van de Bremen Classic Motorshow. Zo reikt een vakjury van het Forum voor Voertuighistorie (F-Kubik) de ‘Goldenen Kolben’ uit, voor bijzondere verdiensten op het gebeid van voertuighistorie. Bovendien wordt door de experts van F-Kubik tijdens de ‘Spirit of the Show’ competitie voor auto’s en motoren tijdens de Bremen Classic Motorshow de ‘Peter-Cahill-Award’ uitgereikt. En daarover gesproken… ook de meest origineel opgemaakte clubstands vallen in de prijzen.

In Duitsland heb je de zogenaamde jonge klassiekers. Dat zijn niet alleen wat bij ons de youngtimers zijn, maar reikt nog iets verder. Een bijvoorbeeld Golfje 1 of zelfs een Ferrari 308 behoort nog tot die categorie. Auto’s vanaf de late jaren zestig tot en met zeg maar jaren tachtig. Die krijgen in Bremen steeds meer aandacht en er wordt al een paar jaar een speciale verkoopmarkt georganiseerd ervoor.

De Bremen Classic Motorshow vindt vanaf vrijdag tot en met zondag, 3 tot en met 5 februari in alle hallen van de Messe Bremen en de mobiele Hal 8 plaats. Openingstijden voor publiek zijn op alle dagen tussen 9 en 18 uur. Een dagkaart kost 16 euro. Meer informatie via www.classicmotorshow.de.