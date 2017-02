BMW 1502. Ingetogen afscheid van een tijdperk.

166 SHARES Deel Tweet

In augustus 1975 presenteerde BMW haar 3-serie. Het betekende een nieuwe stap in het segment van de luxe kleine middenklassers. De voorganger, de BMW -02 serie, was voor de Beierse fabrikant belangrijk geweest in dit specifieke marktgebied. De komst van de nieuweling betekende dan ook nog niet het definitieve afscheid van de -02 serie. Want de in januari 1975 geïntroduceerde BMW 1502 mocht nog een paar jaar de eer van de -02 serie hoog houden.



Deze 1502 maakte tot en met augustus 1975 onderdeel uit van een omvangrijker aantal modellen uit de -02 reeks. Met de komst van de 3-serie werd de 1502 de enig overgebleven uitrustingsvariant van de illustere -02 serie. Tegelijkertijd werd hij het instapmodel voor het merk uit Beieren.

Technische uitgangspunten van 1602

BMW nam voor de 1502 uiteraard de technische uitgangspunten van de groter gemotoriseerde -02 modellen over. Het onderstel gaf een zelfde rij karakteristiek als dat van zijn grotere -02 broers. De nadruk lag ook bij de 1502 op het sportieve karakter, terwijl bij de aankomende 3-serie het accent meer richting comfort werd gedirigeerd. Verder plaatste BMW het M10 motorblok met 1.573 cc uit de 1602 in het vooronder. Dat betekende onder meer: een aluminium kop, een ketting aangedreven bovenliggende nokkenas en de plaatsing van één Solex 38 PDSI carburateur.

Getemde krachtbron

De Beieren temden- óók met de komst van de 316 in het achterhoofd- de krachtbron wél. Het verschil met de 1602 variant was onder meer dat BMW’s nieuwe instapper genoegen nam met normale benzine. Verder zorgde BMW voor aanpassingen aan de M10 krachtbron, waardoor onder meer de compressieverhouding in de 1502 daalde naar 8,0:1. Verder bedroeg het vermogen 75 PK (85PK in de 1602). Het maximum koppel week niet veel af van dat van de 1602 (118 Nm om 124 Nm), maar het kwam wél pas bij 3.700 toeren per minuut beschikbaar (3.000 toeren per minuut bij 1602). Tot slot bedroeg de topsnelheid 155 kilometer per uur, en dat was 10 kilometer lager ten opzichte van de sterkere 1602.

Van sierlijk chroom naar zakelijk zwart

Voor de 1502 koos BMW ook in cosmetische zin ervoor, om het instapmodel eigen kenmerken mee te geven. De dichte wieldoppen keerden terug. En op bepaalde plaatsen (vooral bij de zijruiten was het zichtbaar) werden chromen details vervangen door zwarte accenten, terwijl de sierstrip langs de flank werd weggelaten. Juist die subtiele details gaven de 1502 een eigen en zakelijk gezicht, dat paste in het tijdsbeeld. Het gold ook voor het interieur, dat deed herinneren aan het binnenste van de andere -02 modellen.

Oude kernwaarden in nieuwe BMW tijden

De BMW 1502 werd tot en met augustus 1977 gebouwd. De Beierse fabrikant verlengde hiermee de levensduur van de -02 serie met een paar jaar. Het bezorgde de illustere en sportieve serie een ingetogen, maar waardig afscheid. 71.564 kopers beloonden dat met een handtekening onder het orderformulier. En kregen daar een uitgerijpt BMW model voor terug, dat de oude sportieve kernwaarden nog een paar jaar moeiteloos binnen de nieuwe BMW tijden integreerde.