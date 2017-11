Iets om in de gaten te houden, ’n BMW uit de 02-serie, want die worden ook steeds duurder.

Nadat de Beierse automobielfabrikant gered was door het succes van de 1500, 1800 en 2000, volgde in 1966 de 02-serie waarmee aangegeven werd dat het om een 2-deurs uitvoering ging.

1600-2 naar 1602

Ook aangedreven door een viercilinder motor waarbij de eerste twee cijfers de motorcapaciteit aangaven. De BMW 1600-2 die vanaf 1968 ook als 2002 verkrijgbaar was, een 2 liter versie. Het kon niet uitblijven, er volgden spoedig een 1600 en 2002 cabriolet en een snellere versie met dubbele Solex carburateurs, de 1600 ti en 2002 ti die als zodanig tot 1971 in het leveringspakket zaten. Als optie kon er ook een Alpina-pakket worden aangeschaft. Vanaf dat jaar vindt er een facelift plaats. De 1600-2 heet voortaan 1602, terwijl er ook nog een 1802 (met 1800 motor) leverbaar wordt en de 2002 tii met mechanische injectie.

Touring

De Touring, een variant met een enorme achterklep, beleeft eveneens zijn introductie. In augustus 1973 mag de wereld kennis maken met een verder doorgevoerde restyling. Grotere, vierkante achterlichten, een plastic grille en andere velgen waren de direct in het oog springende uiterlijke kenmerken. De cabriolet is dan alleen maar verkrijgbaar met een niet al te fraaie rolbeugel en heet 2002 Bauer.

2002 turbo, de meest zeldzame

In 1974 verschijnt de 2002 turbo met mechanische injectie en een turbocompressor, al met al goed voor 170 pk. Dat is de meest zeldzame 02, want daar zijn maar 1.672 exemplaren van geleverd. Een jaar later ruimde de 02-serie het veld – hoewel de 1502 tot in 1977 leverbaar bleef – en werd opgevolgd door de E21. Het moge duidelijk zijn de ti, tii, turbo en Touring zijn de meest gewilde BMW’s uit die tijd. Voor wat de 02 betreft is het verstandig, als u wat wil, er nu eentje aan te schaffen, want ze stijgen in prijs. Wel goed kijken waarmee u zich bezig gaat houden, want zo’n BMW kan eveneens verschrikkelijk roesten, de onderdelenleverantie is een moeilijk en vaak duur verhaal…