Oók bijzonder op Het Loo: DAF 31 Daffodil Standaard

Het Concours d’élégance Paleis Het Loo ligt alweer even achter ons. Toch blikken wij nog even terug. En wij richten onze blik niet op het exclusieve klassiekerspectrum, maar op de andere kant van de verzameling klassiekers die in Apeldoorn was vertegenwoordigd. Binnen het segment van de vroegere auto van alledag troffen wij héél bijzondere oldtimers aan. Wat dacht u van een DAF 31 Daffodil. In standaardtrim. En uit zijn laatste bouwjaar 1965. In dat jaar werd dit type vervangen door de DAF 32.



In 1963 kwam de DAF 31 Daffodil op de markt. In uiterlijk opzicht had deze A-body DAF nog een aantal trekken van zijn voorgangers, de DAF 750 én de DAF 30 Daffodil. Het ronde kofferdeksel en de typische diepe neus werden behouden. Ook de 746 cc krachtbron uit de voorgangers werd overgenomen, zij het dat onder meer de compressieverhouding werd aangepast. Verder kreeg de Variomatic een upgrade. Ook kreeg het 31 type grotere wielen aangemeten. Uiterlijk vielen de subtiel gewijzigde grille en de vernieuwing van het passagierscompartiment op. Dat laatste was rechtlijniger ten opzichte van de eerdere A-body DAF typen. Michelotti had zich met de vormgeving ervan bezig gehouden. Vaak worden DAF’s met deze koetsopbouw “33” genoemd, maar die stond pas voor het modeljaar 1967 op de rol.

“DAF 31 Standaard zeer zeldzaam type”

De DAF die wij in Apeldoorn tegenkwamen is een 31 Standaard. Het aardige is dat wij de DAF op onze Facebookpagina plaatsten. Kenner Wybe Zijlstra wist ons te vertellen, dat het hier om een heel zeldzaam type ging. De 31 werd namelijk ook als De Luxe en De Luxe Extra aangeboden. Dat waren de meer gevraagde versies. “Dit is

Overgangstype uit laatste bouwjaar

Wat onze ontdekking in Apeldoorn bijzonder maakt, is dat hij een datum eerste toelating van 20 april 1965 kent. Op dat moment was DAF- opnieuw in samenwerking met Michelotti- al bezig om de laatste hand te leggen aan de DAF 32 Daffodil, waarbij afscheid werd genomen van het verzonken front en het ronde kofferdeksel. De 31 mag daarom worden gezien als de representant van de overgangsfase van de A-body typen. Het maakt de auto die wij in Apeldoorn zagen extra interessant, zeker omdat het- zoals de heer Zijlstra ons meedeelde- om een zeldzame versie gaat. Het geeft deze sobere afgevaardigde van historische Hollandse glorie extra glans. Over zeldzaam gesproken: In ons land zijn er nog 55 exemplaren van alle DAF 31 Daffodil typen bekend.