Betrouwbaar op weg naar de klassiekerstatus. Toyota Starlet 1.3i Sport

Van 1989 tot in 1996 bouwde Toyota de Starlet van de P8 generatie. Duizenden rijden er nog rond in Nederland in België, en naar internationale maatstaven genomen bereiken de eerste exemplaren over een paar jaar al de klassiekerstatus. Vandaag de dag valt deze Starlet P8, net zoals zijn voorganger en opvolger, in de categorie betrouwbaar budgetvervoer. Op deze pagina leest u de beschrijving van een exemplaar, dat het in zich heeft om nog jaren mee te gaan.

Levenservaring en fitheid

De genoemde Toyota Starlet 1.3i Sport heeft 212.000 kilometer aan levenservaring opgebouwd. Sinds vijf maanden heeft hij pas zijn tweede eigenaar, en dat ben ik. Ondergetekende liet de kleppen stellen en zorgde ervoor dat een nieuwe waterpomp werd gemonteerd. Ook werden de vloeistoffen ververst en tot slot kreeg de Toyota nieuwe remschoentjes achter. Binnenkort komen de fuseetjes preventief aan de beurt, en zullen de lichtmetalen velgen in hun oude glorie worden hersteld. That’s all.

Kwiek

De Starlet met de 2E-E motor (met injectie in plaats van de eerder toegepaste carburatie) kan na 22 jaar nog uitstekend mee in het verkeer. De acceleratie vanuit stilstand en de tussentijdse versnellingen worden –in alle verzetten- uiterst kwiek verwezenlijkt. Het is te danken aan de combinatie van de uitstekend werkende en (na dik twee ton volkomen) spelingsvrije klik-klak transmissie en de soepele 1.296 cc en 75 PK leverende 12 kleppen krachtbron. De kleppen zijn gemonteerd in de configuratie met twee inlaatkleppen en één uitlaatklep per cilinder. De Toyota motor offreert ook daardoor een fraai koppelverloop. Dat gegeven bewijst zijn waarde in de stad, op het platteland én op de snelweg. In alle omstandigheden komt de Japanner uit 1995 volstrekt moeiteloos mee. Het gaat, in combinatie met de gangbare binnenlandse snelheden, gepaard met een gemiddeld verbruik van 1 op 16, terwijl de motor geen druppel olie verbruikt.

Bedrijfszekere bediening

Wat ook opvalt: de mate waarin alles nog functioneert. Schakelaars zijn stevig, de gebruikte materialen in het binnenste zijn dik in orde, de kachel en de ventilatie doen hun werk uitstekend, vocht dringt nauwelijks binnen, remmen kost geen bovenmatige inspanning en de deuren vallen stevig in het slot. Natuurlijk hoor je wel eens een piepje, maar de genoemde betitelingen zeggen veel over de kwaliteit, die deze Toyota van de maker aangemeten kreeg.

Basis met pretpakket

Deze Sport had de standaard 1.3i als basis, en die werd aangevuld met bruikbare opties. Lichtmetalen velgen, in kleur gespoten bumpers, een rechterbuitenspiegel, getint glas, geprofileerde (en acceptabel zittende) stoelen, zwarte raamomlijsting, een donkere hemel en de toerenteller maakten iets speciaals van deze Starlet. Vandaag de dag gangbare zaken als airco, elektrisch bedienbare ruiten, stuurbekrachtiging en ABS ontbreken. Ook was een mistlamp aan de achterzijde een nuttige optie geweest. Het neemt niet weg dat de leverancier erin slaagde om van deze Starlet in 1995 een aantrekkelijk wagentje te maken.

Grosso modo veel rijplezier

Die aantrekkingskracht komt ook tot uiting tijdens het rijden. Het samenspel van de McPherson ophanging aan de voorzijde en de semi starre achteras aan de achterzijde zorgt voor levendigheid. Denk overigens niet dat de Starlet zich als een kart door de bocht laat sturen. Het kwieke rijgedrag nodigt ertoe uit, maar eenmaal in een scherpe doordraaier heeft de Japanner de neiging om voorzichtig op één oor te gaan hangen én steekt onderstuur de kop op. Dat laat zich eenvoudig corrigeren door even het gas te liften. Normale bochten kunnen met een gerust hart worden aangevallen. De Toyota draait zijn hand er niet voor om. Hij biedt grosso modo veel rijplezier, dat gepaard gaat met het nodige gevoel in de niet bekrachtigde stuurinrichting.

Kwaliteitsindruk en kostenefficiency

Dat plezier wordt versterkt door de no nonsense kwaliteitsindruk en de kostenefficiency die deze oersterke Japanner met zich meebrengt. Deze generatie van de Starlet werd- net als zijn familieleden uit die tijd- heel goed in elkaar geschroefd. Of dit model ooit geliefd zal worden als klassieker staat in de sterren geschreven. Maar feit is wel dat veel van deze Starlets een ideaal uitgangspunt vormen voor diegenen die ouderwetse dynamiek aanhangen, en bedrijfszeker en kostenefficiënt hun autootje naar de klassiekerstatus willen rijden. Wie de trouw van deze Toyota generatie met normaal (cosmetisch en technisch) onderhoud én gebruik beloont krijgt dat moeiteloos voor elkaar. Ik ben het in ieder geval wél van plan.