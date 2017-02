De belasting kijkt mee

4 SHARES Deel Tweet

In AMK nummer twee staat het verhaal over een 1979’er Golf DLD die gekoesterd en geknuffeld wordt. De auto is uit principiële redenen geschorst, en mag daarom maar zes dagen per jaar buiten spelen. Toen de eigenaar een treffenterrein op reed, kreeg hij meteen een telefoontje van de club die het niet leuker kan maken… Of hij wel wist dat hij bijna ‘door zijn dagen was’.

Zonder gesjoemel

Johan Dijkstra is de gepassioneerde eigenaar van de ‘Diamantsilber metallic’ GLD, een VW van voor de tijd dat het grote digitale sjoemelen begon, de auto die aan de basis stond van een heel nieuw marktsegment. En hoe het wonderlijke traject voor hij tot de aanschaf kwam verliep, dat leest u in he februarinummer van AMK, net als waarom deze Golfs het koosnaampje ‘Der VW Golf mit dem Tittentacho’ hebben.

De nog nooit gerestaureerde Golf heeft een volledig bekende historie, inclusief de reden waarom de dealer bij levering de CAV pomp verving door een exemplaar van Bosch.

Erik van Putten sprak de eigenaar en mocht kennis maken met de Golf. Dat verhaal staat in het februarinummer van AMK op de volle zes pagina’s. Genieten!