Autoliefde in miniatuurformaat

Al jaren is het vaste prik. In het tweede of derde weekend van november vindt in het WTC Expo in Leeuwarden de Hobby en Vrijetijdsbeurs plaats. Tal van ambachten, bouwwerken, miniatuurformaat en verzamelingen worden aan de talrijke bezoekers getoond. Allen hebben zij één of meer specifieke redenen om grif het tarief voor het entreekaartje te betalen. En vervolgens vol verwachting het geëxposeerde te gaan bekijken.

Voor mij vindt deze beurs haar aantrekkingskracht in de verscheidenheid van miniatuurauto’s, die haast jaarlijks in dezelfde samenstelling uit de talrijke dozen en opbergboxen verschijnen. Zij worden ieder jaar zorgvuldig uitgestald. En ieder jaar verbaas ik mij weer over de mate waarin sommige exposanten erin slagen om mij te boeien. Minutieus wordt de liefde voor een bepaald automerk (Ford en DAF!), de magie van SIKU, en de romantiek van transportvoertuigen uit vroeger jaren overgebracht.

Een aantal modelbouwers en miniatuurverzamelaars, niet zelden aangesloten bij de NAMAC, toonde opnieuw levensechte én bekende schaalmodellen van trucks en transportcombinaties die vroeger voor het goederenvervoer over de weg zorgden. Sommige modellen zijn niet van de levensechte voorbeelden te onderscheiden, en dat oog voor detail gaat écht ver, tot aan het knopen van de touwen waarmee de vracht bijeen werd gehouden aan toe.

Ook de LEGO liefhebbers komen- mede autotechnisch- aan hun trekken. Dit jaar nam Ludo van der Veen zijn uit LEGO onderdelen opgetrokken Dodge Charger en Plymouth Fury (beiden in de schaal 1 op 5 en goed voor 10 kilo aan gewicht) mee naar de hallen van het WTC Expo. In beide gevallen deed de Fries er een jaar over om deze modellen te bouwen. Hij voorzag deze van een werkende transmissie, werkende aandrijving, werkende air-suspension, vlekkeloze besturing en een bedrijfszekere motor. Het geheim? Perslucht, inzicht en geduld. Millimeterwerk geeft de doorslag voor de bedrijfszekerheid van de LEGO techniek. Van LEGO kun je alles maken.

Het precisiewerk en de waarheidsgetrouwheid komt bij diverse model- en miniatuurbouwers naar voren. Alles moet kloppen en dat doet het met regelmaat. Of het nu om het juiste lampje gaat, de bevestiging van vracht, het exacte kentekenplaatje, het juiste patina of de exacte nabootsing van de lettertypen: het getoonde is vaak puur vakwerk. Een hobby, waar mensen graag over praten. Grootse ambachtelijkheid in zakformaat die vertelt, dat de modellering en detaillering met zoveel zorg en toewijding wordt ingezet dat de vraag gerechtvaardigd is of de 1:1 modellen niet zijn afgeleid van de verkleinde modelletjes, in plaats van andersom.

Het is de charme van het verzamelen. Van het perfectioneren van de collectie. Nét even dat ene modelletje toevoegen. Kijk maar eens op Facebookpagina “Wie verzamelt er nu nog modelautootjes?” Zeker daar lijkt de houdbaarheid van de hobby voor eeuwig gegarandeerd. Het verzamelen en bouwen van schaalmodellen betekent het creëren van een eigen wereld. Het werken aan een terugkeer naar de jaren vijftig en zestig, die door de modelletjes altijd binnen handbereik zijn. Het bouwen van én aan een eigen wagenpark, dat in miniatuurformaat de voorliefde voor de echte producten van een fabrikant in alle verscheidenheid tastbaar maakt.

De miniatuurhobby biedt een nauwsluitend alibi om weg te dromen. Om cocoonend te onthaasten uit die malle wereld waarin wij leven. Het zijn aspecten, die de miniatuur- en modelbouwhobby in een welhaast therapeutische sfeer brengen. Een hobby, die óók het belang van de auto én het behoud van ons erfgoed aantoont. En ons eeuwig jong houdt.