Austin A55 Cambridge: Verkeerd Afgelopen

Sperend door het Britse landschap, op een zogenaamde ‘gravel road’ nabij het Britse Wareham, Graafschap Dorset, werd de Austin A55 Cambridge ontdekt. Zo te zien een object daterend van rond 1957? Een toevallige passant-op-leeftijd die zijn hond aan het uitlaten was, wist te melden dat deze Cambridge er al iets langer dan een paar dagen geparkeerd stond. Hij vond het wel mooi om zo’n auto langzaam maar zeker te zien vergaan. Ashes to ashes, dust to dust. En daar is geen woord Frans bij. Zorgvuldige inspectie leerde dat deze klassieker als één geheel verplaatsen, geen optie was. Zelden, eigenlijk nog nooit een auto gezien die zó verrot was… De achterruit bijvoorbeeld, had zich kunnen bevrijden van het raamrubber en de koets, de achteras was ‘vrijgemaakt’ van de koets. Volgens de passant moest de auto daar blijven staan, want hij hoorde bij het landschap. Een standbeeld is duurder?!

6austin a55 cambridge verkeerd afgelopen



5austin a55 cambridge verkeerd afgelopen