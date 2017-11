Austel: Klassieker of rariteit?

De Austel Pullman natuurlijk

De Austel Pullman (1985-1991): Is dat een klassieker of een rariteit? Die Austel Pullman was het geesteskind van de inmiddels overleden Chris Castell, een technicus en ontwerper uit Maidsenhead, Berkshire. In Engeland natuurlijk. Chris Castell bedacht dat de motoren van de befaamde Mini’s ook voortreffelijke motorfiets krachtbronnen zouden zijn. Hij bouwde er een met een 1000 cc Mini blok voor zichzelf en een ander voor een lokale zakenman. En bedacht toen dat zijn idee nog beter tot zijn recht zou komen als het uitgevoerd zou worden als driewieler, als zijspan combinatie. Qua leeftijd zijn die machines klassiek. Qua verschijning zijn ze uniek. En het was Chris Castell’s droom dat er aanzienlijk meer van gebouwd zouden zijn geworden…

De Austel Pullman

De eerste Austel driewieler werd geboren in 1987 en de volgende exemplaren evolueerden steeds verder. In den beginnen hadden de Austel Pullman combinaties (Met de AU van Austin en de Stel van Castell) dus 850 cc Austin Mini blokken met zijdelings gemonteerde radiateur, een voet geschakelde automatische transmissie De productie modellen hadden gesloten dubbele wiegframes, waren handgeschakeld vanaf het stuur en hadden drie schijfremmen. De keuze van de bak en de uitvoering van de Austel was verregaand naar de wensen van de klant. Maar de benzinetank en accu zaten doorgaans in het zijspan. De tank was een dummy die de motor goed toegankelijk maakte voor onderhoudswerkzaamheden. De productiemodellen hadden 1300 cc Austin Metro blokken met Kent 256 nokkenassen en SU carburateurs, en cardan aandrijving.

Minder dan een dozijn

Buiten de paar prototypes zijn er waarschijnlijk tussen de 10-12 Austels gemaakt, waarvan de laatste uit onderdelen werd opgebouwd na de door van Chris Castell.

Of de Austel Pullman daarmee een klassieker of een knutsel is? Aan het aantal zal het niet liggen. Per slot van rekening zijn er ook maar 7 Bugatti Royales gemaakt. Maar dat vergelijk gaat mank. De Austel is een ding dat alleen uit Engeland kon komen. Iemands droom. En dat hij ongelooflijk lomp en naar algemeen inzicht lelijk is? Ach…

Natuurlijk is Engeland altijd een reservaat van Willie Wortels, dappere sleutelaars en dromers geweest. Een land waar veel mensen onverdunde motorfiets genen dragen. Een land ook waar de eigenaar van een motorfiets fabriek zijn beteuterde boekhouder uitfoeterde: “We are here to make motorcycles! Not to make profit!”

In zo’n land is een serie van 10, mogelijk 11 en misschien wel 12 Austel Pullmans een best serieuze productie. En de insteek was in elk geval om er een in serie gemaakt product van te maken. Misschien in Chris Castell gewoon te vroeg van ons heengegaan. Dan hadden er nu heel veel Austel Pullmans rond gereden. Misschien….

Toch erkenning

Chris Castell heeft in elk geval postuum zijn eerbewijzen gekregen. De laatste Austel Pulmann werd ter veiling aan geboden bij Bonhams. En daar waren ze eerlijk genoeg om te zeggen dat ze er geen idee van hadden hoe de machine in te schatten qua waarde. En er staat een Austel Pullman in het London Motorcycle Museum. Dat is ook niet niks.

Laten we dus mild respect tonen voor alles probeersels die het niet gehaald hebben. En daar zijn er veel van.