Ardie. Ook een geheide klassieker

Als het op klassiekers aan komt, dan gaat het vaak over de ‘usual suspects’. Want het aantal keren dat er Triumph Bonnevilles en Honda CB 750’s zijn geportretteerd is wereldwijd gezien enorm.

Ongekend maakt onbemind

Maar in de historie van de auto- en motorbouw is er een ongekend aantal merken en types geweest dat in de huidige tijd zijn bestaan vrij ‘undercover’ houdt. Voor dat soort klassiekers liggen niet alle onderdelen als al dan niet perfecte imitaties in de digitale etalages. En waar veel mensen huiverend van bewondring terugdeinzen bij de opmerking: “Ik heb een klassieke Harley-Davidson”, daar zul je als eigenaar van – bijvoorbeeld – een Ardie, eerst eens uit moeten leggen wat een Ardie nu eigenlijk voor ding is. In AMK nummer twee van dit jaar beginnen we met het eerst dus eens introduceren van het merk Ardie. Het Duitse merk Ardie dat voor de volle 100% inzette op kwaliteit.

Onbemind maakt betaalbaar

Door ‘out of the box’ te denken kun je machines zoals zo’n Ardie bijzonder gaan waarderen. Het merk heeft een interessante historie, en de motorfietsen die Ardie maakte waren ook niet mis. Het zoeken en vinden van de onderdelen is wat spannender dan de onderdelenjacht voor een BMW R75/5. Maar met wat geduld kom je een heel eind. Het voordeel van het restaureren, hebben en rijden van een minder bekende klassieker is namelijk ook dat nog niet de hele wereld wanhopig op jacht is naar overgebleven onderdelen. En dingen waar niet door iedereen naar wordt gezocht, die zijn doorgaans ook vriendelijker geprijsd. Voor een in redelijke staat zijnde ‘ribbeltank*’van een Honda CB750 werd onlangs $ 3.000 betaald. En bij dat soort bedragen ga je er toch serieus over denken je passie op te geven en een leuk gebruikt caravannetje te kopen.

Oh ja: Arie bestond van 1919 tot 1958. En 9 pk is bewezen genoeg op zuiver klassiekerplezier te hebben. En het verbruik van 1 op 40 is ook al zo feestelijk.

Zorg er dus eerst maar voor dat u het februarinummer van AMK in uis krijgt, dan raakt u mogelijk op een heel nieuw denktraject.

*De Honda CB750 ‘ribbeltank’.

Bij de allereerste Honda CB750’s waren de persmallen voor de tank nog niet helemaal perfect. Daarom is de bodem van die tanks niet helemaal glad, maar op bepaalde plekken wat geribbeld. En die imperfectie is sommige mensen dus veel geld waard….