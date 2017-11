Amanda McLaren opent tentoonstelling in Louwman Museum

De dochter van McLaren-oprichter Bruce McLaren, Amanda, heeft gisteren in het Louwman Museum de tentoonstelling McLaren geopend. De tentoonstelling laat zowel de raceauto’s als de straatauto’s van het merk zien.

Bruce McLaren startte in 1963 het Bruce McLaren Racing Team. Slechts drie jaar later begon het team in de Formule 1, waar het in 1968 voor het eerst een race won. Zoals zijn dochter Amanda terecht opmerkt: ‘McLaren is het oudste team in de Formule 1, op dat ene team met die rode auto’s na. Dat zijn de enige teams die al in de jaren ’60 actief waren en dat tot de dag van vandaag zijn.’

Jammer is dat die activiteiten uit de jaren ’60 niet zichtbaar zijn bij deze tentoonstelling: de oudste Formule 1-auto is een exemplaar uit de collectie van Frits van Eerd, een McLaren-Honda MP4-5B uit 1990 die door Ayrton Senna gereden werd.

McLaren F1 GTR of toch de M8F?

Dat neemt niet weg dat er veel moois op de tentoonstelling in het Haagse museum te zien is, waaronder de McLaren F1 GTR waarmee Marc Duez, Jacques Lafitte en Steve Soper in 1996 aan Le Mans deelnamen. Die leverde mooi voer voor discussie op, bij de eeuwige vraag: wat als je er één zou mogen kiezen? De heftigste concurrentie voor de F1 bij het beantwoorden van die vraag bestaat uit de M8F Can-Am-winnaar van Peter Revson uit 1971.

De auto’s die zichtbaar zijn in het museum, zijn overigens niet allemaal even klassiek: ook de recente P1 GTR is er te zien, net als twee van de nieuwste modellen van het merk, de 570 GT en de 720S.

De tentoonstelling is vanaf vandaag geopend voor het publiek en is nog tot en met 27 augustus te zien in het Louwman Museum. Exacte openingstijden zijn te vinden op louwmanmuseum.nl.

Foto’s: Luuk van Kaathoven