Maar het kan altijd nog goedkoper…

In het nieuwsberichtje over de motorbeurs in Utrecht tipten we dat er daar veel goedkope motorkleding te scoren is. Maar alles kan altijd nog goedkoper. Dat bewijst deze reisfoto uit het voormalige oostblok, in de buurt van de plaats waar twee Nederlandse bekenden een motor camping willen beginnen.

Misschien ziet u ze terug op ‘Ik vertrek’, maar in de regio zijn in elk geval genoeg motorrijders. Alhoewel het er naar uit ziet die lokale, Roemeense motorrijders nogal ‘low budget’ opereren. De ‘Komo vuilniszakkenlook’ heeft overigens als nadeel dat de zak na gebruik als regenkleding niet meer geschikt is voor zijn gedachte inzet.

