ABS lampje blijft branden. Reden voor paniek?

ABS lampje blijft branden

Intussen heeft ook een aanzienlijk deel van de klassiekers ABS. Die anti blokkeersystemen zijn net zo’n belangrijke bijdrage tot onze veiligheid als de veiligheidsgordels. Het ABS lampje laat onoderbroken zien dat in elk geval het lampje nog goed is. Verontrustend is dat! Als het ABS lampje aan gaat gebeurt dat vaak in combinatie met het handrem/remvloeistof lampje. Mocht u tijdens het rijden verrast worden met het branden van het ABS lampje kan er over het algemeen gewoon worden doorgereden. Wel is het verstandig voor de zekerheid het niveau van de remvloeistof te controleren.

Geen paniek

Indien u verder rijd is het advies rustig te rijden en af te remmen. Het oplichten van het ABS lampje gebeurt in veel gevallen door een korte storing. Wel zal in veel gevallen het lampje na de storing langere tijd blijven branden. Dit komt omdat de ECU (computer) de fout code opgeslagen heeft. Als het ABS systeem werkelijk een fatale storing heeft zal deze waarschijnlijk compleet uitgevallen zijn en het anti blokkeer systeem mogelijk niet meer naar behoren werken. Het is dus hoe dan ook belangrijk extra voorzichtig te rijden om zo de kans op een noodstop te verkleinen. Zeg maar: Net als vroeger. Doormiddel van het uitlezen van de ECU zal de oorzaak van de ABS storing als het goed is zichtbaar worden.

Tijdens uitlezen met andere apparatuur verschil in foutcodes en foutmeldingen

Het kan zijn dat tijdens het uitlezen een onduidelijke foutmelding komt. Het is dan extra moeilijk de fout te achterhalen. Zo krijgt u tijdens het uitlezen bijvoorbeeld de foutmelding ABS “interne fout” terwijl andere uitleesapparatuur de melding kan geven ABS “sensor probleem”. Wellicht is dat ook de reden dat garagisten tijdens het zoeken naar de oorzaak soms meerdere onderdelen vervangen.

Mogelijke oorzaken branden ABS lampje

Het gaan branden van het ABS lampje kan een eenvoudige- of een meer ingewikkelde oorzaak hebben. Zoals eerder aangegeven is het meest handig eerst de ECU (auto computer) uit te lezen. Alsu zelf aan uw auto sleutelt zijn er een paar opties: Controleer als eerste de zekering(en) en mogelijk aanwezige ABS relais . Een andere mogelijkheid is eerst de remmen en de ABS sensors te controleren en schoon te maken. Daarmee is vaak de storing al verholpen.

Koop bij afwezigheid van een compressor een paar spuitbussen schone lucht. Bij de Action kosten die bijna niets. Als een of meerdere wielen door het aanlopen van de remmen zwaar draaien kan ook dit een gevolg hebben op het slecht functioneren van het ABS systeem. Mochten de remmen aanlopen dan is het mogelijk dat de remblokken zelf of de plunjer (zuiger) in de remklauw vast zit. Ook een of meerdere vervuilde sensors kunnen de oorzaak van het brandende ABS lampje zijn. Voor het schoonmaken van de sensors zullen deze eerst uit de wielnaaf verwijderd moeten worden.

Wees voorzichtig!

Als u de sensors verwijdert moet u dat wel voorzichtig doen. De sensors zijn vaak van kunststof en kunnen, zeker als ze wat ouder zijn – snel kapot breken. Omdat door de jaren heen de sensors erg vast kunnen gaan zitten is het verstandig deze een dag van te voren met WD40 in te spuiten. Controleer de ABS sensor aansluiting op kabelbreuk en kijk of de aansluiting/stekker deugdelijk is. Als de sensors verwijderd zijn is het handig deze met een multimeter door te meten. U meet daarbij de weerstand (Ohm) van de sensor. Als een van de sensors een afwijkende waarde heeft is de kans groot dat de sensor niet meer naar behoren werkt.

ABS lampje brandt na schoonmaken en controleren van de remmen en ABS sensors

Indien na het controleren en schoonmaken van de remmen en wielsensoren het ABS lampje nog steeds brand is het zaak de ECU alsnog uit te (laten) lezen. Afhankelijk van het uitleesresultaat kan er verder worden gekeken. Mocht tijdens het uitlezen de oorzaak een niet goed werkende sensor zijn, dan is het mogelijk dat deze na het schoonmaken van de sensors en gangbaar maken van de remmen niet opnieuw de fout in gaat. Het is dan handiger eerst de foutcode te wissen en opnieuw te kijken of de fout terugkomt. Andere mogelijke oorzaken zijn een probleem in de ECU of een probleem in de bekabeling / stekker aansluitingen van het systeem.

Dat wordt duur

Weer een andere oorzaak kan een defecte ABS module zijn. Deze module bestaat uit een mechanische en afhankelijk van welk model type motor of auto ook een elektronische gedeelte. Als de oorzaak een defecte ECU of ABS module is zal deze compleet vervangen moeten worden. Omdat deze onderdelen in aanschaf erg kostbaar zijn kiest men er vaak voor deze te laten repareren/reviseren.