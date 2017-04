Aansprekende meetings in het noorden van Nederland op 8 april

65 SHARES Deel Tweet

Het voorjaar ontluikt en dat betekent dat klassiekerliefhebbers en eigenaren weer volop de keuze hebben uit leuke evenementen die in den lande worden georganiseerd. Op 8 april kunnen klassieker- en youngtimer liefhebbers bij twee bijeenkomsten in het noorden het hart ophalen. In Leeuwarden vindt bij VW-Audi-Seat-Skoda dealer Bourguignon een speciaal treffen tussen de GTI club en de Algemene Audi Club Nederland plaats. En in Leek organiseert Hofman de eerste van een reeks Cars en Coffee meetings.

Hofman gastheer van eerste Cars and Coffee Leek

We starten in Leek. Daar houdt Hofman Classic and Sportscars de eerste van een zevental Cars and Coffee Leek edities. Het Leekster begrip in youngtimers en klassiekers opent de poorten van de showroom én biedt aan de deelnemers volop ruimte om auto’s van alle leeftijden en in diverse configuraties te tonen. Een ideaal platform derhalve om ervaringen uit te wisselen. Of om contacten op te doen en geïnspireerd te raken door het omvangrijke aanbod van Hofman Classic and Sportscars. Uit ervaring weten wij dat deze meetings gemoedelijk en laagdrempelig zijn en een gastvrij karakter kennen. De toegang? Die is gratis, net als de vers gezette koffie. Het evenement start aanstaande zaterdag om 10 uur. Meer info over dit heel leuke treffen leest u hier.

Audi en VW Golf GTI meeting in Leeuwarden

Ook in Leeuwarden vindt op 8 april een meeting plaats. Een bijzondere, want op de terreinen van dealer Bourguignon komen de Audi en Volkswagen GTI adepten samen. Het idee om in gezamenlijkheid een bijeenkomst te organiseren springt in het oog, maar is minder verrassend dan het lijkt. Het kwam voort uit de gedachte dat bezitters, liefhebbers en fans van beide merken dan wel typen uit hetzelfde hout zijn gesneden, zo wist de AACN in haar annonce te vermelden. Op zaterdag 8 april nemen de AACN leden de nodige nieuwe en klassieke Audi’s mee naar Leeuwarden. Ook de GTI fans zullen voor spektakel zorgen.

Gastheer Bourguignon zorgt voor bijzondere aankleding

Tevens zal gastheer en dealer Bourguignon de showroom vullen met bijzondere stukken uit de privé collectie, zoals een prachtige Ur-quatrro. De verwachting is dat een mooie en aansprekende samenstelling van klassieke Audi’s (en ook DKW’s en Auto Union modellen ) en Volkswagen GTI typen zichtbaar zal zijn. Verder kunnen deelnemers en andere belangstellenden gebruikmaken van een gratis fotoshoot. De meeting vindt plaats op Jupiterweg 15 in Leeuwarden en wordt gehouden van 10.00 uur tot 16.00 uur. Meer info over dit bijzondere treffen vindt u overigens hier.