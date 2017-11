4 juni: Jaguar Forum Meeting op Landgoed de Wipselberg in Beekbergen

Jaguar liefhebbers en eigenaren hebben de datum van 4 juni waarschijnlijk al roodomrand in de agenda staan. Want op deze dag vindt de Jaguar Forum Meeting plaats: een serieus evenement waar die specifieke belevingswereld rondom de autofabrikant uit Coventry in volle glorie zal ontluiken. De organisatie spant zich opnieuw tot het uiterste in om een gevarieerd en aantrekkelijk programma samen te stellen.

Ieder jaar kiest de organisatie een andere locatie uit om het evenement te houden. Dit jaar is ervoor gekozen om Landgoed de Wipselberg in Beekbergen als uitvalsbasis voor het event te kiezen. Het ligt midden in de Veluwse bossen, en het is goed te bereiken vanaf de A1/A50. In deze lommerrijke omgeving zullen diverse eigenaren en bezoekers gebruik kunnen maken van een grote weide om de Jaguars en aanverwante zaken te plaatsen.

Uitgebreid programma

De organisatoren hebben inmiddels een uitgebreid programma samengesteld. Zo zal niet alleen de geschiedenis van Jaguar zichtbaar zijn in Beekbergen. Het evenement staat eveneens in teken van het actuele gamma van Jaguar. Zo zal de Apeldoornse dealer Van Mossel de Jaguar Forum Meeting opluisteren en enkele nieuwe modellen meenemen naar Landgoed de Wipselberg. Verder is er voor een achttal gegadigden de mogelijkheid om de auto te laten taxeren door Joël Verstrate van Verstrate Taxaties. Ook zal de taxateur- erkend door de FEHAC- alle ins en outs rondom het uitvoeren van een waardebepaling ontvouwen aan de belangstellenden.

Demonstraties, lezingen en goodies

Verder wordt in Beekbergen een gezellig horeca plein ingericht. Ook zal een concours d’élégance worden gehouden. Aan demonstraties is ook gedacht. Driven2Shine zal een aantal producten meenemen én cosmetische demonstraties verzorgen. Voor de jonge bezoekers zijn outdooractiviteiten geregeld en wordt een springkussen ter beschikking gesteld. Auto Motor Klassiek is ook aanwezig en zal een lezing houden over de liefde voor en de wereld rondom klassieke auto’s. Uiteraard is het Forum zelf ook van de partij, en zal het voor een aantal Jaguar goodies zorgen.

“Meeting in afgelopen drie jaar geprofessionaliseerd”

In de aanloop naar het evenement spraken wij met Simone Choudri, één van de verantwoordelijken voor de organisatie én een waar Jaguar adept. “Het evenement bestaat al een aantal jaren, en drie jaar geleden hebben wij het overgenomen. We wilden daarbij de activiteiten van het evenement verbreden en ook een meer zakelijke aanpak aan de Jaguar Forum Meeting koppelen. Zo richten wij ons bijvoorbeeld op sponsoren en bedrijven, die ons structureel ondersteunen. Ook de samenwerking met Jaguar dealers hoort daarbij. Wij vinden het prachtig om vanuit een brede insteek het specifieke Jaguar gevoel te laten ervaren. En het is mooi om met de organisatie van deze meeting bezig te zijn. Wij verwachten in ieder geval een mooie opkomst. Dat komt ook door de faciliteiten waarvoor wij hebben gekozen. Overigens zijn wij op dit moment bezig om de laatste details in te vullen, maar dat gaat lukken.”

Aanmelden, eten, drinken, slapen

Bezoekers die graag met de Jaguar onderdeel willen uitmaken van de meeting kunnen zich nog uiterlijk tot 27 mei aanmelden. Tevens is er gelegenheid om -tegen betaling- deel te nemen aan de lunch, de barbeque of een combinatie van beiden. Wie het evenement wil combineren met een langer verblijf, kan ook gebruik maken van de mogelijkheid om te overnachten in Landgoed de Wipselberg. Een overnachting kost € 69 per kamer (2 pers.) inclusief ontbijt. Wie van vrijdag tot maandag wil overnachten, betaalt € 178 per kamer inclusief ontbijt! Reserveren kan rechtstreeks bij Fletcher Hotel de Wipselberg, en alleen telefonisch op nummer 055 506 2626. Er zijn overigens nog slechts enkele kamers beschikbaar.

Meer informatie

Meer informatie over het forum, de aanmelding, de kosten en de wijze van reserveren vindt u op de website van de Jaguar Forum Club.