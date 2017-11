3D printen. Oplossing en toekomst

3D printen. Dat is een oplossing en heeft de toekomst.

Mijn nichtje Tineke werkte jaren geleden bij een Israelisch bedrijf in Vlaanderen. Wat voor bedrijf dat was en wat ze daar deed? Daar mocht ze niet over praten. Maar het betaalde prima! Het heeft een hele tijd geduurd, maar toen bleek dat Tineke had gewerkt voor een bedrijf dat experimenteerde met 3D printen.

Dat was toen, alweer een 20+ jaar geleden, blijkbaar nog enorm geheim en ontzettend Hi-Tech. Later liet Tineke eens een paar proefprints zien die ze als souvenir mee had mogen nemen: Een 3D roos, een soort 3D wandtegeltje. En speciaal voor mij een motoronderdeel. Intussen is 3D printen niet meer top secret. Maar nog wel volop in ontwikkeling.

3D printen, een soort POD

En POD is dan weer ‘Printing on Demand’. Drukken op bestelling. Dat was ooit ook hoogst revolutionair. Maar de techniek wordt gebruikt voor het drukken van boeken in kleine oplages. Feitelijk is het geen drukken, maar printen. Als auteur lever je een word-docje aan en voordat je het weet heb je ergens tussen de 1 en de 100 boeken voor eigen familie of beperkte verkoop. Met POD ben je je eigen uitgever. Met 3D printing ben je straks mogelijk je eigen fabrikant.

Dat 3D printen doe je ook door een programaatje in te voeren en op de knop te drukken. Op het Internet staan al een heleboel kant en klare programmaatjes voor de 3D printers zoals wij, consumenten, nu al voor betaalbare bedragen kunnen kopen. De dingen die daarmee geprint kunnen worden zijn doorgaans vrij zinloos. In dat programma, op die scan, staat het product dat je wilt hebben ‘omschreven’. Dat kunnen natuurlijk onderdelen voor machines zijn, spullen voor de sier of modellen voor research doeleinden. Of onderdelen voor klassieke auto’s en motoren. Voorlopig zijn dat dan nog even kunststof onderdelen, maar in de nabije toekomst zou het printen van metalen onderdelen ook zomaar gemeengoed kunnen worden. In dat soort gevallen zal het resultaat voorlopig zeker niet betaalbaar zijn. Want het ‘voorwerk’ voor de feitelijke ‘productie’ is aanzienlijk. Denk aan het 3D inscannen van een door de zon gewokkeld ventilatierooster en het digitaal ‘rapareren’ van die software. Daar gaat een hoop tijd in zitten. Tijd die voor een Monteverdi eerder weg te schrijven is dan voor een DAF 33. Maar toch…

Want een stel vervangende exemplaren voor de door UV gesloopte dashboard ventilatieroosters van een Maserati Ghibli of een nieuwe remlichtschakelaar voor een Monteverdi 375 High Speed? Die vind je niet snel bij de Brezan.

De 3D print techniek is nog steeds volop in ontwikkeling. Er zijn nog veel niet gebaande paden en de technische ontwikkelingen op dit gebied, die gaan nog best snel. Peter Niessen van Classic Car Venlo is op een prettige manier bezeten van deze materie en hij is er dapper mee aan het pionieren. De Maserati en Monteverdi onderdelen die net genoemd werden? Hij print ze nog net niet waar u bij staat, maar hij print ze wel degelijk. Voorlopig doet hij dat nog niet voor derden, maar uitsluitend voor restauraties binnen zijn eigen bedrijf.

Maar van alles wat hij doet leert hij. En hij is er zeker van dat er momenteel meer mensen zoals hij zoekend en experimenterend zijn. Dus als u in bent voor het opstarten van een werkgroep? Neem dan gerust contact op via www.classiccarvenlo.nl

Want de toekomst is begonnen.

En daar kunnen wij, klassiekerliefhebbers, ook baat bij hebben.

Maar let er op: Aanschaf van een 3D printer kan tot verslaving leiden