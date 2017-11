Op 18 juni vindt de 33e editie van de Nationale Oldtimerdag Lelystad plaats. Op de Bataviaboulevard tussen de Bataviahaven en Batavia Stad zullen naar verwachting 400 oldtimers hun opwachting maken. Het evenement is uitgegroeid tot de grootste in haar soort in ons land. Het is zowel voor deelnemers als publiek gratis toegankelijk. Naast de automobielen, die in de FIVA klassen A (tot 1904) tot en met F (1961-1970) zijn ingedeeld, is er meer. De organisatie biedt ruimte voor een aanvullend programma van kijkobjecten, optredens, automobilia markt en gezellige horeca. En heeft een aantal fraaie thema’s in petto.

De 33e editie van het Nationale Oldtimerdag Lelystad kan niet los worden gezien van het feit, dat de hoofdstad van Flevoland 50 jaar bestaat. De organisatie besteedt daarom aandacht aan het straatbeeld in het Lelystad van 1967. Onder meer de Volkswagen T1, de NSU RO 80 (‘Auto van het Jaar’), de Citroën Ami 6, de Opel Kapitän en de Borgward Isabella Coupé zullen de historische automobiele glorie van de toenmalige splinternieuwe woonkern in Flevoland opluisteren. Daarnaast zijn een Volkswagen Politiekever (Rijkspolitie), een brandweerwagen van het toenmalige Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en een Cadillac Fleetwood Ambulance in ‘de straat van toen’ aanwezig.

Nog veel meer te zien

En er valt nog veel meer te zien in de polder. In Lelystad wordt stilgestaan bij het 115 jarig bestaan van Cadillac. Verder zullen bijzonder zeldzame exemplaren uit de Belle Epoque hun opwachting maken. En de Lagonda, die in 1937 de Mille Miglia won, is ook in Lelystad aanwezig, evenals tal van andere unieke automobielen uit de (verre) historie.

Masterclass

De Nationale Oldtimerdag kent jaarlijks in iedere leeftijdsklasse – ingedeeld naar de categorieën die zowel de FEHAC als de FIVA hanteren – welverdiende winnaars. Die winnaars worden samengebracht in de Master Class. Als een winnende automobiel uit voorgaande jaren zich opnieuw inschrijft, wordt hij door de organisatie ingedeeld in de Master Class. En die werd de afgelopen jaren flink uitgebreid met prachtige historische automobielen. De Bentley Continental R Fastback Mulliner Coupé 1952 is zo’n voorbeeld. Tevens maken diverse vooroorlogse automobielen deel uit van deze indrukwekkende collectie. En dat is een verzameling, die de moeite van het bekijken zeer waard is.

Winnaars naar Paleis Het Loo

De organisatie noemt het de crème de la crème uit de automobielhistorie. Tot nu toe werden de winnaars per leeftijdsklasse van goud, zilver en brons gepromoveerd naar die topklasse. Vanaf 2016 geldt echter dat slechts voor de winnaars van de eerste prijs per leeftijdsklasse. De auto’s die tot nu toe deel uitmaken van de Master Class houden hun status. En de winnaars zijn waarschijnlijk ook zichtbaar op het Concours d’Elegance, dat op 1 en 2 juli wordt gehouden bij Paleis Het Loo.

Evenementenregeling

Terug naar Lelystad: de Belastingdienst heeft het evenement goedgekeurd voor de fiscale evenementenregeling. Het betekent dat voor de motorrijtuigenbelasting geschorste historische voertuigen deel kunnen nemen aan het evenement. De rit van en naar het evenement telt mee in de berekening van het aantal dagen dat er gebruik wordt gemaakt van de regeling. De organisatie heeft aangegeven, dat zij tot één werkdag voor het evenement de namen van de deelnemers (en het kenteken van hun voertuig) die van de regeling gebruik willen maken, kan doorgeven aan de Belastingdienst.

Meer informatie over dit prachtige evenement leest u op de website van de Nationale Oldtimerdag Lelystad.