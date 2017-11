Een Royal Enfield racer. En een oudje nog wel. Maar wat voor racer. En hoe oud is hij nu eigenlijk?

In AMK nummer 8 staat het verhaal over een Royal Enfield racemotor. Een motor uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Een motor waarvan er geen technische gegevens bekend zijn, maar waarvan de kenners inschatten dat het een 250-, 350- of 500 cc machine is.

Met een hoop zoekwerk kwamen we op een bouwjaar tussen 1924 en 1928

Dit soort racers uit de steentijd van het motorrijden zijn stoer vertederend. Ze duiken tegenwoordig af en toe op uit oude collecties.

Het verhaal dat er aan dat soort machines hangt laat je als nieuwe eigenaar groeien in je eigen tijdreis. Denk daarbij niet alleen aan termen van ‘dat Googlen we even’. Het hebben van zo’n machine vereist technische kennis, vaardigheid in metaalbewerking, geduld en het hebben van een vaak internationaal netwerk.

Het resultaat van al die moeite is dan dat er een stuk motorhistorie behouden blijft. En dan is het ook nog eens een stuk geschiedenis waar je op kunt rijden. Een echte tijdmachine.

AMK nummer 8 ligt nu in de schappen