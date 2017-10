1992 ‘ers zijn de goedkoopste klassiekers

247 SHARES Deel Tweet

1992 ‘ers zijn ook klassiekers

En dat is een vreemd idee. Want veel van ons hebben die motoren nog nieuw of als recente occasions gekend. Maar de motoren uit 1992 zijn wettelijk intussen ook klassiekers. En wat moeten we daar nu mee?

We moeten gewoon schaamteloos gebruik maken van het feit dat deze intussen doorgaans echt gedateerde machines nog heel vriendelijk geprijsd zijn en vaak met verrassend lage kilometerstanden worden aangeboden. En of ze dan 22 of 26 jaar jong zijn? Dat maakt gevoelsmatig niet veel uit, maar soms qua eurootjes weer wel. We denken dus gewoon ‘ongeveer’. Qua kilometerstanden zitten die machines al op zo´n technisch niveau dat je er een normaal onderhouden exemplaar met 50.000 kilometer op de klok met een gerust hart kunt adopteren. Wij hebben gedocumenteerde verhalen van een Goldwing, een Moto Guzzi California 2 en een BMW K100 die met meer dan drie ton op de klok nog blij van zin hun werk doen.

Het kaf en het koren

Natuurlijk zijn en worden een heleboel van de 1992 ‘ers niets meer dan oude motoren die niet voor blinde passie, de eeuwigheid en enorme waardestijgingen geboren zijn. Maar in 1992 zijn er motorfietsen gemaakt die je hebberig maken, nu nog betaalbaar zijn en die in de toekomst zeker in waarde zullen stijgen. We maken een rondje. En om de zaak even iets klassieker te maken nemen we 1992 ‘zo om en nabij’ als ijkdatum. Dat ongeveer is omdat motoren van 23 of 24 jaar jong vaak nog goedkoper en minstens net zo leuk zijn.

Aprilia: De Red Rose zal het niet worden, maar een Tuareg off road is niet fout

BMW: K75´s en K100´s beginnen nu al in waarde te stijgen. De K1 is een absolute aanrader

Buell: Dat merk gaat scoren met de vroege modellen met buizenframes.

Ducati: De Paso´s die niemand ooit wilde hebben krijgen nu aandacht en de 851´s worden ook al duurder

Harley’s zijn er meer dan genoeg

Honda: Een mooie VFR 750 R is en blijft erg leuk. Goldwings zijn blijvertjes

Kawasaki´s ZZR 1100 is erg interessant

Laverda´s SFC blijft onbetaalbaar. Let op voor replica’s!

Moto Guzzi Le Mans motoren houden hun liefhebbers, een gave SPIII zouden we ook niet laten staan. De vierkleppers uit die tijd blijven kwetsbaar

Suzuki GSX R 750’sen zijn nu al vrij legendarisch, maar vermijdt exemplaren met circuit ervaring. Een GSX R 1100 in mooie staat zouden we ook niet laten staan.

Yamaha´s RD 350 LCF is een van de laatste snelle tweetakten en de FZR 1000 met zijn top van 300 km/u is het hebben ook waard.

Het leuke spul

Er blijft dan een heel stel motorfietsen over die nu een erg lage handelswaarde hebben, maar die wel erg leuk en gedateerd zijn. Denk aan de Oost Duitse MZ´s, zeldzame speeltjes als de Aprilia 125 Sintesi, Transalps, Honda Pacific Coasts en NVT 600´s, de enorm hoge Moto Guzzi Quota´s en Suzuki´s DR 800.

Doordat deze motorfietsen gebouwd zijn in de tijd dat produceren al strak rekenwerk was, kan het zijn dat je voor een 25 jaar oude motor minder makkelijk nieuwe onderdelen vindt dan voor een 70 jaar oude Harley of BMW. De prijzen van die onderdelen zijn vaak ook vrij stug. Zeker kleurdelen kunnen een knelpunt vormen en de stickersets voor op kuipwerk zijn schreeuwend duur.

Aan de pluskant zitten de aanschafprijs, de betrouwbaarheid en de inzetbaarheid van dit soort machines waarvan er een paar zo dynamisch zijn dat je er in de eerste versnelling je rijbewijs mee kunt verspelen.